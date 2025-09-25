Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания со штангой
Приседания со штангой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Эксцентрика и взрыв — приёмы, которые ломают привычные законы тренинга

Почему упор только на увеличение веса не развивает силу — выводы экспертов по тренировкам

Силовые тренировки — это не только про объём и красивый рельеф. Увеличение силы требует особого подхода: задействования нервной системы, грамотной техники и специфических методик. При этом рост мышц и развитие силовых показателей связаны, но не совпадают полностью. Чтобы понимать разницу и эффективно строить программу, важно рассмотреть ключевые факторы.

Что определяет силу

Главное отличие силовых тренировок от занятий на массу в том, что здесь решающую роль играет не только утомление мышц. Работают и другие механизмы:

  • нервная система должна уметь включать максимум волокон;

  • сухожилия становятся жёстче и позволяют мышцам высвобождать больше силы;

  • межмышечная координация помогает антагонистам вовремя расслабляться и не мешать движению.

Все эти качества развиваются при правильно подобранной нагрузке и регулярной практике.

Советы шаг за шагом

  1. Делайте упор на те упражнения, где хотите повысить результат. Например, для жима лёжа — именно жим со штангой, а не только вспомогательные движения.

  2. Работайте с весами 80-90% от 1ПМ, выполняя по 2-5 повторений и отдыхая 3-5 минут.

  3. Начинайте тренировку с базовых движений, пока мышцы и ЦНС свежие.

  4. Отрабатывайте технику: снимайте видео, сравнивайте с эталонными вариантами, корректируйте ошибки.

  5. Используйте динамические усилия — работа с 30-50% от максимума во взрывной манере.

  6. Пробуйте эксцентрические подходы: медленное опускание веса развивает силу лучше, чем стандартное выполнение.

  7. Следите за восстановлением: тяжелые и "взрывные" сессии не должны идти подряд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: упор только на увеличение веса без работы над техникой.

  • Последствие: застой в результатах и риск травм.

  • Альтернатива: регулярная съёмка движений и консультация с тренером.

  • Ошибка: тренировки исключительно на отказ.

  • Последствие: сильное утомление нервной системы и потеря прогресса.

  • Альтернатива: циклирование нагрузок, включение лёгких недель.

  • Ошибка: игнорирование вспомогательных упражнений.

  • Последствие: слабые звенья мешают росту силы.

  • Альтернатива: добавление тяг, подтягиваний, упражнений для трицепсов и плеч.

А что если…

Вы уже тренируетесь с тяжёлыми весами, но прогресс застопорился? Возможно, стоит добавить эксцентрику или скоростные методы. А если нагрузка утомляет слишком сильно — уменьшите частоту занятий, сохранив интенсивность.

FAQ

Как часто тренироваться на силу новичку?
Достаточно трёх раз в неделю с весами около 60% от 1ПМ.

Что лучше для силы: гантели или штанга?
Для базовых движений удобнее штанга, но гантели помогают устранить дисбалансы.

Сколько стоит оборудование для силовых тренировок дома?
Стартовый набор — штанга, блины и силовая рама — обойдутся примерно от 50 000 рублей и выше.

Мифы и правда

  • Миф: "Чтобы стать сильнее, нужно качать огромные мышцы".

  • Правда: размер не всегда равен силе, решает работа нервной системы.

  • Миф: "Динамические усилия — пустая трата времени".

  • Правда: взрывная работа улучшает координацию и помогает поднимать большие веса.

  • Миф: "Эксцентрика опасна для суставов".

  • Правда: при грамотной дозировке она укрепляет связки и мышцы.

Сон и психология

Качественный сон напрямую влияет на прирост силы. Недосып снижает активность ЦНС и замедляет восстановление. Психологический настрой также важен: концентрация на внешней задаче ("толкнуть пол ногами") даёт лучший результат, чем попытка "почувствовать" работу мышцы.

3 факта

  • Во время эксцентрического сокращения мышцы могут производить на 20-60% больше силы.

  • Взрывные тренировки перегружают нервную систему сильнее, чем классическая работа с весами.

  • Жёсткость сухожилий напрямую связана с максимальной силой.

Исторический контекст

  1. В античной Греции атлеты развивали силу с помощью каменных гирь и прыжков в яму.

  2. В XIX веке силовой спорт оформился в отдельную дисциплину — пауэрлифтинг.

  3. Современные методики тренинга основаны на исследованиях физиологии XX века, доказавших роль ЦНС и эксцентрики.

И сегодня все эти знания помогают любому спортсмену — от новичка до профессионала — построить программу, которая приведёт к настоящему росту силы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренеры объяснили, чем опасно округление спины в тяге на одной ноге сегодня в 1:10

Гантели превращаются в универсальный тренажёр: 4 движения, которые удивляют результатом

Интенсивный комплекс на всё тело с гантелями: сила, баланс и выносливость в одной программе. Разбираем упражнения, ошибки и скрытые мифы.

Читать полностью » Врач-кардиолог: регулярная ходьба после 50 лет снижает риск инсульта сегодня в 0:32

Прогулка превращается в лекарство, если изменить всего одну привычку

Ходьба после 50 лет способна творить чудеса для здоровья, если соблюдать простые правила. Узнайте, как превратить прогулки в мощный инструмент долголетия.

Читать полностью » Тренер Алина Белавина: банджи-фитнес по интенсивности сопоставим с аэробикой вчера в 16:10

Танцы в воздухе и силовая нагрузка: что скрывает банджи-фитнес

Тренировка в невесомости: банджи-фитнес объединяет танцы, кардио и силовые элементы. Разбираем плюсы, противопоказания и формат занятий.

Читать полностью » Тренировка лесенка с гирей: до 253 повторений для развития силы и кардионагрузки вчера в 15:10

Два простых движения — и вы тренируете ноги, плечи, пресс и дыхалку

Два упражнения, одна гиря и метод "лесенки" — попробуйте комплекс, который заменяет полноценный зал и раскрывает новые резервы выносливости.

Читать полностью » Из дома тренера Роберто Мартинеса в Кашкайше украли драгоценности на €1 млн вчера в 14:55

Тренер Португалии стал жертвой дерзкой кражи: полиция ищет следы миллионного ограбления

Дом главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса ограбили в Кашкайше. Украдены драгоценности на миллион евро. Полиция расследует дело.

Читать полностью » Петросян вышла на лёд в отборочном турнире, несмотря на травму и сомнения вчера в 13:10

Аделия Петросян была готова уступить место запасной: решение оказалось судьбоносным

Аделия Петросян чуть не отказалась от отбора на Олимпиаду-2026 из-за травмы. Этери Тутберидзе раскрыла, почему фигуристке всё же пришлось выйти на лёд.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач: всего пять минут упражнений в день укрепляют пресс вчера в 12:46

Живот тает, как лёд: короткая тренировка делает пресс рельефным

Пять минут в день достаточно, чтобы укрепить пресс и сделать корпус сильнее. Узнайте, какие упражнения входят в экспресс-комплекс и почему питание играет ключевую роль.

Читать полностью » Эксперт Гарет Сапстед: берпи, машина Смита и махи гирей могут перегружать суставы и позвоночник вчера в 11:43

Плечи и колени не прощают ошибок: какие упражнения лучше убрать из программы

Не все упражнения одинаково полезны: некоторые перегружают суставы и позвоночник. Узнайте, какие движения считаются переоценёнными и чем их лучше заменить.

Читать полностью »

Новости
Наука

Смитсоновский институт сообщил о росте температуры воды в Панамском заливе
Еда

Роспотребнадзор: хранение хлеба в полиэтилене ускоряет появление плесени
Авто и мото

"Автостат": в России за январь-август выдали на 58% меньше кредитов на "вторичку"
Красота и здоровье

Врач Сережина: спазмы и бессонница осенью могут быть признаком дефицита или избытка магния
Технологии

На State of Play представили Pulse Elevat — новые беспроводные колонки Sony
СФО

Аналитики: цена iPhone 16 в Югре снизилась на треть
ПФО

В России переходят к круглогодичной работе военкоматов без изменения дат призыва
Туризм

Le Figaro: осенью в Эгисхайме проходят праздники вина и гастрономии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet