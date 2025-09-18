Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка в спортзале
Тренировка в спортзале
© unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Тренировки с железом: правда и мифы, о которых стесняются спросить

Фитнес-тренер Прыгунов объяснил, почему силовые тренировки безопасны для суставов

Многие до сих пор стесняются задать простые вопросы о тренировках с железом. Кажется, что все давно в курсе, а признаться в незнании неловко. Вместе с экспертом разберём самые частые сомнения, чтобы снять мифы и сделать силовые тренировки доступными каждому.

Фитнес-тренер, мастер спорта России по бодибилдингу и чемпион Санкт-Петербурга Михаил Прыгунов, объяснил, как тренироваться безопасно и эффективно.

Вредит ли работа с железом суставам и позвоночнику

"Нагрузку надо повышать постепенно в течение длительного периода", — сказал фитнес-тренер Михаил Прыгунов.

Правильная техника и разумный подбор веса — главный фактор безопасности. Силовые тренировки укрепляют связки и мышцы, помогают сформировать прочный мышечный корсет и снижают риск проблем со спиной. Суставы действительно получают нагрузку, но они страдают не сильнее, чем при других видах спорта или при малоподвижном образе жизни.

Превращаются ли женщины в мужчин от гантелей

Многие девушки боятся потерять женственность, но это миф. Чтобы стать похожей на профессионального бодибилдера, нужны годы особых тренировок, строгая диета и спортивная фармакология. Без этих факторов женщина приобретает лишь упругие мышцы и рельеф, сохраняя естественные формы.

Можно ли похудеть с помощью силовых

Калорийность питания всегда играет решающую роль. Но тренировки с весами помогают сохранить и нарастить мышцы, которые расходуют больше энергии, чем жировая ткань. Это значит, что при одинаковом весе у человека с развитой мускулатурой обмен веществ выше.

Кардио остаётся важным дополнением: пробежка, велотренажёр, плавание или даже энергичная ходьба укрепляют сердце и лёгкие и ускоряют расход калорий.

Каждый день в зале — это вредно или нет

Чаще всего программа строится так, чтобы разные группы мышц нагружались в разные дни. Например, ноги — в понедельник, спина и бицепс — во вторник, грудь и трицепс — в среду. После полноценной тренировки мышцы восстанавливаются 4-5 дней. Есть группы, которые можно тренировать чаще — пресс или икры, но даже им нужен отдых хотя бы через день.

Можно ли заниматься во время месячных

"Если самочувствие нормальное, противопоказаний для занятий силовыми тренировками нет", — отметил фитнес-тренер Михаил Прыгунов.

Если есть дискомфорт, стоит снизить нагрузку и убрать упражнения с натуживанием. При хорошем самочувствии силовые можно продолжать без ограничений.

Должны ли болеть мышцы после тренировки

Крепатура — признак нагрузки, но не единственный показатель прогресса. Даже если мышцы не болят, они могут расти при регулярных тренировках и постепенном увеличении рабочих весов.

Превращаются ли мышцы в жир без тренировок

Мышцы не могут "перевоплотиться" в жир. Когда человек перестаёт тренироваться, мышечная масса постепенно уходит, а при прежнем рационе калорий становится больше, чем нужно. Излишек энергии организм откладывает в жировую ткань, и создаётся впечатление замещения.

Достичь результата можно только с "химией"

"Можно и без "химии". Но вот до какого размера и как быстро — это вопрос", — пояснил фитнес-тренер Михаил Прыгунов.

У каждого есть генетический предел, но большинство людей даже близко к нему не подходит. Протеин — это не "химия", а обычный белок, выделенный из молочной сыворотки, яиц или сои. Он помогает восполнить потребность в белке, если сложно получить его из привычных продуктов.

Обязательно ли заниматься с тренером

Для новичков тренер действительно важен: он научит технике, убережёт от травм и поможет быстрее добиться прогресса. Но позже можно тренироваться и самостоятельно, если изучена база.

При выборе тренера полезно узнать об образовании, спортивных достижениях и посмотреть результаты учеников. Вовлечённость и внимание к технике — хороший показатель профессионализма.

Можно ли обойтись без спортзала

Домашние тренировки отлично подходят для новичков: подтягивания, отжимания, приседания с собственным весом дают результат. Для первых килограммов сброшенного веса и общего тонуса этого достаточно. Но для серьёзного набора мышечной массы нужен доступ к тяжёлым снарядам, которые доступны только в зале.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с лёгких весов и постепенно увеличивайте нагрузку.

  2. Освойте базовые упражнения: приседания, жим, тягу.

  3. Следите за питанием: больше белка, меньше быстрых углеводов.

  4. Не пренебрегайте кардио для здоровья сердца.

  5. Обеспечьте себе сон не менее 7-8 часов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать технику → риск травм → занятия с тренером или онлайн-курсы.

  • Перетренированность → хроническая усталость → чередование нагрузок и отдыха.

  • Слишком строгая диета → потеря энергии → сбалансированное питание и спортпит.

А что если…

Что если нет времени на зал? Используйте домашний инвентарь: эспандеры, гири, турник. Они позволяют проработать тело даже при плотном графике.

FAQ

Как выбрать протеин?
Обратите внимание на состав: минимум сахара и ароматизаторов, оптимальное количество белка — 70-80%.

Сколько стоит абонемент в зал?
В среднем от 1500 до 5000 рублей в месяц в зависимости от города и уровня клуба.

Что лучше: штанга или тренажёры?
Штанга и гантели развивают функциональную силу, тренажёры помогают изолировать мышцы. Оптимально сочетать оба варианта.

Мифы и правда

  • Миф: мышцы превращаются в жир. Правда: просто снижается мышечная масса и растёт жировая.

  • Миф: без "химии" не накачаться. Правда: можно, но медленнее и в пределах генетики.

  • Миф: девушкам нельзя заниматься с тяжёлым весом. Правда: можно и нужно для здоровья и тонуса.

Сон и психология

Полноценный сон ускоряет восстановление и рост мышц. Психологически важно видеть прогресс: фото "до и после" и дневник тренировок помогают сохранить мотивацию.

Три интересных факта

  • У женщин после силовых снижается уровень стресса и улучшается настроение.
  • Даже 2 тренировки в неделю значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Силовые повышают плотность костей и снижают риск остеопороза.

Исторический контекст

Ещё в Древней Греции атлеты поднимали камни и брёвна для подготовки к соревнованиям. В XIX веке стали популярны гири и штанги, а в XX веке появились современные фитнес-клубы. Сегодня силовые тренировки — часть здорового образа жизни, а не удел спортсменов.

