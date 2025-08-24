Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 4:26

Жимовой швунг 5×5: неожиданная альтернатива подходит даже при травмах

Жимовой швунг 5×5: тренеры назвали ключевые советы для атлетов

Сегодня атлетов ждёт серьёзное испытание: жимовой швунг в формате 5 подходов по 5 повторений. Сравнить свой результат можно с тренировкой от 09 августа.

Тренеры отмечают, что ключ к успеху — индивидуальный подход к весу. Опытные спортсмены могут постепенно выходить на рабочие максимумы, в то время как новичкам стоит сосредоточиться на технике и плавном увеличении нагрузки.

Стратегия для разных уровней

  • Опытные атлеты: настраивайтесь на тяжёлый вес, работайте в каждом подходе на пределе.
  • Новички: начните с лёгкой штанги, следите за техникой и добавляйте вес постепенно.
  • Все спортсмены: ориентируйтесь на свой прошлый результат — это поможет понять, насколько продвинулись.

Масштабирование упражнений

Если хочется усложнить задачу, можно заменить штангу парой гантелей или выполнить жим на плечи.

В случае травмы или ограниченной подвижности подходят альтернативы:

  • работа с одной гантелью или гирей;
  • отжимания в стойке на руках;
  • отжимания в положении "согнувшись";
  • отжимания от пола.

Для промежуточного и начального уровня программа остаётся идентичной (Rx'd).

Советы от тренера

Чтобы сохранить вертикальное положение корпуса при опускании и выталкивании снаряда, представьте, что плечи и бёдра прижаты к стене. Такой визуальный приём помогает удерживать правильную механику движения.

Тренировка рассчитана на то, чтобы каждый почувствовал границы своих возможностей и сделал шаг вперёд, независимо от уровня подготовки.

