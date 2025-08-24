Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Ошибка в зале, которая превращает тренировку в путь к травме

Лучшие упражнения для силы назвал тренер Planet Fitness Тедди Сэвидж

Что если сила в спортзале напрямую связана не только с мышцами, но и с умением управлять своим телом? Оказывается, самые эффективные упражнения для развития силы — это те, что одновременно тренируют мышцы, баланс и координацию. Такой подход формирует так называемую "функциональную силу" — ту, что пригодится не только на тренировке, но и в повседневной жизни.

Почему важны базовые упражнения

Фитнес-эксперт Тедди Сэвидж (Planet Fitness) отмечает: "Комплексные движения позволяют прорабатывать сразу несколько групп мышц и имитируют естественные движения тела". В отличие от изолированных упражнений вроде сгибаний на бицепс, базовые движения — приседания и становая тяга — задействуют корпус, спину, ноги и руки одновременно. Это делает их особенно полезными для набора силы.

Новичкам важно помнить: техника важнее веса. Освоив правильную форму, можно избежать травм и быстрее продвинуться в прогрессе. Поэтому опытные тренеры советуют начинать с меньшего веса и постепенно увеличивать нагрузку.

Топ-5 упражнений для силы

Приседания со штангой на спине

Это движение укрепляет квадрицепсы, ягодицы, бицепсы бедра, икры и корпус. Поскольку ноги — крупнейшая мышечная группа, именно приседания дают серьёзный прирост силы.

Становая тяга со штангой

Одно из самых мощных упражнений для всего тела. Она развивает спину, ягодицы, корпус и силу хвата. Считается незаменимой для тех, кто хочет повысить общую физическую подготовку.

Подтягивания

Несмотря на сложность, подтягивания идеально укрепляют спину, плечи, руки и пресс. Новичкам помогут резиновые петли или тренажёры с противовесом.

Тяга гантели "газонокосилка"

Отличный способ развить стабилизаторы лопатки и заднюю дельту. Упражнение выполняется поочерёдно каждой рукой, что помогает выявлять и устранять дисбаланс силы.

Жим гантелей над головой

Классика для плеч и трицепсов. Работает также над корпусом, так как требует стабильности и правильной техники.

Тяжёлое против лёгкого

Интересный факт: исследование Journal of Strength and Conditioning Research (2017) показало, что лёгкие веса с большим количеством повторений больше подходят для роста мышц, а тяжёлые веса с меньшими повторениями — для развития силы. Обзор в журнале Sports (2021) подтверждает: оптимальный диапазон для силы — 1-5 повторений, хотя прогресс возможен и на более высоких.

Чтобы становиться сильнее, важно не просто "качать" мышцы, а тренировать движения, которые включают тело целиком. Присед, тяга, подтягивания и жимы — это фундамент. Освоив технику и постепенно увеличивая вес, можно не только укрепить тело, но и сделать каждое движение в жизни легче.

