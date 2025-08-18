Классическая программа со штангой превращается в испытание — многие бросают на полпути
Классические упражнения с весом нередко становятся испытанием не только для мышц, но и для техники. Сегодняшняя программа — отличный повод проверить свои возможности и поработать над стабильностью движений.
Основные принципы
- Каждое упражнение выполняется сериями по 2-2-2-2-2 повторений.
- Не стоит спешить: повторения должны быть осознанными и контролируемыми.
- На переход между первым и вторым движением отводится не более 10 секунд.
Взятие штанги на грудь можно выполнять в двух вариантах: как силовое упражнение или в формате приседа. Новичкам важно уделить внимание качеству выполнения, а не максимальному весу.
Масштабирование нагрузки
Если с весом справиться тяжело, используйте упрощённые подходы:
- уменьшите нагрузку на штангу;
- замените на силовые тяги в висе или приседания с виса;
- для рывковой части попробуйте жимовые швунги.При травмах или ограничении подвижности упражнения можно адаптировать:
- используйте гантели вместо штанги;
- при проблемах с подъемом рук над головой оставьте только рывковую часть.
Варианты выполнения
- Rx'd (продвинутый уровень): полная программа без изменений.
- Новички: толчок штанги 4-4-4-4-4 повторений.
Советы тренера
Особое внимание стоит уделить положению локтей.
"Во время рывка старайтесь держать локти высоко — это поможет сохранить вертикальное положение корпуса и проведет штангу по прямой траектории над головой", — тренер.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru