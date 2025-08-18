Классическая программа со штангой превращается в испытание — многие бросают на полпути

Классические упражнения с весом нередко становятся испытанием не только для мышц, но и для техники. Сегодняшняя программа — отличный повод проверить свои возможности и поработать над стабильностью движений.

Основные принципы

Каждое упражнение выполняется сериями по 2-2-2-2-2 повторений.

Не стоит спешить: повторения должны быть осознанными и контролируемыми.

На переход между первым и вторым движением отводится не более 10 секунд.

Взятие штанги на грудь можно выполнять в двух вариантах: как силовое упражнение или в формате приседа. Новичкам важно уделить внимание качеству выполнения, а не максимальному весу.

Масштабирование нагрузки

Если с весом справиться тяжело, используйте упрощённые подходы:

уменьшите нагрузку на штангу;

замените на силовые тяги в висе или приседания с виса;

для рывковой части попробуйте жимовые швунги.При травмах или ограничении подвижности упражнения можно адаптировать:

используйте гантели вместо штанги;

при проблемах с подъемом рук над головой оставьте только рывковую часть.

Варианты выполнения

Rx'd (продвинутый уровень): полная программа без изменений.

Новички: толчок штанги 4-4-4-4-4 повторений.

Советы тренера

Особое внимание стоит уделить положению локтей.