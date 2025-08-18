Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Жим штанги стоя
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Жим швунг становится тяжёлым не из-за веса — причина кроется совсем в другом

Тренеры объяснили, как новичкам и опытным спортсменам выполнять жим швунг

Нижеупомянутая тренировка обещает быть насыщенной и потребует от каждого спортсмена максимальной концентрации. Программа состоит из пяти подходов по пять повторений — жим швунг станет настоящей проверкой силы и техники.

Настрой и стратегия

Этот день стоит воспринимать как серьёзное испытание. Уровень нагрузки зависит не только от веса штанги, но и от вашего опыта. Чтобы оценить правильную рабочую массу, полезно вспомнить предыдущую тренировку и сопоставить её с нынешними задачами.

  • Опытным спортсменам стоит постепенно выходить на тяжёлые сеты по пять повторений, стараясь держать высокий рабочий вес во всех подходах.
  • Новичкам рекомендуется начинать с лёгкой штанги, концентрируясь на правильной механике и прибавляя вес лишь по мере уверенности.

Варианты выполнения и масштабирование

Чтобы сделать тренировку сложнее, можно заменить штангу на пару гантелей или выбрать вариант с жимом на плечи.

Если подвижность ограничена или есть травма, подойдут упрощённые варианты: работа с одной гантелью или гирей. При невозможности увеличить вес хорошей альтернативой станут отжимания:

  • в стойке на руках,
  • в положении "согнувшись",
  • классические отжимания от пола.

Для промежуточного уровня и новичков программа остаётся в том же формате, что и основной вариант.

Советы тренера

Главное правило при жимовом швунге — сохранять корпус максимально вертикальным. Чтобы это получилось, во время опускания и выталкивания представьте, будто ваши плечи и бёдра плотно прижаты к стене. Такой приём помогает удерживать правильную траекторию и снизить нагрузку на поясницу.

