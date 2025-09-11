Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Один пропущенный элемент в фитнесе — и суставы оказываются под ударом

Какие упражнения входят в базовую программу силовых тренировок для новичков — пояснил Джоэл Фриман

Силовые тренировки долгое время считались уделом бодибилдеров и профессиональных спортсменов. Однако сегодня всё больше экспертов говорят о том, что этот вид физической активности необходим каждому — вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Кардио-нагрузки полезны, но они не заменяют работу с весом или сопротивлением. Именно силовые упражнения укрепляют мышцы, защищают суставы и помогают оставаться активным долгие годы.

Зачем нужны силовые тренировки

Кардионагрузки вроде бега или велотренажёра развивают выносливость, но не способны в полной мере укрепить мышечный корсет. Между тем именно мышцы обеспечивают движение, снимают нагрузку с позвоночника и суставов. Укреплённые мышцы снижают риск травм и позволяют легче справляться с повседневными задачами.

"Базовые силовые тренировки — это фундамент сильного тела", — пояснил тренер Джоэл Фриман.

Кроме того, занятия с отягощением стимулируют рост костной ткани. Это особенно важно для профилактики остеопороза, который чаще развивается с возрастом.

С чего начать новичку

Многие считают, что силовые тренировки обязательно связаны со штангами и гантелями. На деле мышечную силу можно развивать по-разному:
• с помощью собственного веса;
• с резиновыми эспандерами;
• на блочных тренажёрах;
• с использованием свободных весов.

Главное правило для новичка — выбирать такой вес, при котором выполнить 10 повторений сложно, но возможно.

"На восьмом повторе вы должны радоваться, что подход почти закончен", — сказал тренер Джоэл Фриман.

Это гарантирует прогресс без перегрузки организма.

Что понадобится

Для домашней практики достаточно пары гантелей разного веса или набора резинок. Новичкам также стоит обзавестись удобной обувью, которая поддерживает стопу и помогает удерживать равновесие.

Базовый комплекс упражнений

Тренировка должна охватывать все основные группы мышц. Для старта достаточно 8-10 движений, которые выполняются 2-3 раза в неделю.

Жим гантелей лёжа

Прорабатывает грудные мышцы, передние дельты и трицепсы. Выполнять можно на скамье или на полу, чтобы снизить нагрузку на плечи.

"Жим — король упражнений для груди", — отметил тренер Джоэл Фриман.

Тяга гантели в наклоне

Работают широчайшие мышцы спины, трапеции и бицепсы. Важно держать спину прямой и не использовать инерцию.

Сгибание рук с гантелями

Лучшее изолирующее движение для бицепсов. Локти должны оставаться прижатыми к туловищу, чтобы избежать лишних движений.

Разгибания рук назад

Классическое упражнение на трицепс. Работает даже с небольшим весом, если контролировать амплитуду и движение локтя.

Махи в стороны

Изолированная нагрузка на среднюю дельту. Именно она формирует красивый округлый контур плеч.

Приседания

Базовое движение для ног и ягодиц. Новичкам стоит начинать с собственного веса и постепенно подключать гантели.

Выпады вперёд

Эффективное упражнение для ног и ягодичных мышц. Выполняется медленно, с контролем коленей.

Скручивания "велосипед"

Работают косые мышцы живота. Главное — не тянуть голову руками, чтобы не нагружать шею.

"Супермен"

Укрепляет поясницу и ягодицы. Важно не отрывать стопы от пола и поднимать корпус невысоко, сосредоточившись на мышцах спины.

Как строить программу

Новичкам достаточно 2 подходов по 10-15 повторений каждого упражнения. Постепенно нагрузку можно увеличивать, добавляя вес или количество повторов. Тренироваться лучше через день, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Регулярные силовые тренировки помогают не только укрепить тело, но и улучшить осанку, ускорить метаболизм и повысить уверенность в себе. Главное — уделять внимание технике и постепенно увеличивать нагрузку.

