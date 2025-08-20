Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка
Тренировка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:16

Всего три упражнения — а результат такой, что дыхание сбивается уже на первой серии

Тренеры: в обновлённой версии "Аманды" используются веса 95 фунтов для женщин и 135 фунтов для мужчин

Сегодняшняя тренировка напоминает классическую программу "Аманда", но с более высокой сложностью. Вместо привычных комбинаций спортсменам предлагается выполнить два базовых упражнения — приседания и подъемы на грудь, а также выходы силой на кольца — в формате 12-9-6 повторений на время.

Для женщин вес штанги составляет 95 фунтов, для мужчин — 135 фунтов.

Как подойти к нагрузке

Главный акцент — на умеренный вес в приседаниях. Тренеры отмечают, что некоторые атлеты способны выдерживать режим "touch-and-go", а другим лучше подойдут быстрые одиночные повторения.

Выходы силой на кольцах требуют особого контроля: не доводите их до отказа. Гораздо эффективнее разбить работу на небольшие серии — это позволит сохранить силы и избежать длинных пауз.

Масштабирование для разных уровней

Средний вариант

  • На время: 12-9-6 подъемов на грудь и 5-4-3 выхода силой на кольца.
  • Вес: 65 фунтов для женщин, 95 фунтов для мужчин.

Новичкам

  • 12-9-6 повторений на время: приседания, подъемы на грудь и переходы силой на нижнее кольцо.
  • Вес: 35 фунтов для женщин, 45 фунтов для мужчин.

Замены и упрощения

При травмах или ограничении подвижности нагрузку можно адаптировать. Вместо приседаний со штангой подойдут приседания с гантелями или из виса. Подъемы на грудь можно заменить вариантами с одной гантелью.

Для выходов силой на кольцах стоит попробовать переходы в нижнем кольце, выходы в прыжке или даже тяги и подтягивания с опорой ногами.

Совет тренера

"В таких тренировках разумнее использовать стратегию быстрых одиночных повторений. Опустите штангу на пол, сделайте короткий вдох, а затем переходите к следующему движению", — советует тренер.

Это позволит держать высокий темп и минимизировать время отдыха, сохраняя стабильный ритм до самого конца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог Стефани Рот-Голдберг: спорт не заменяет психотерапию сегодня в 2:10

Когда спорт превращается в ловушку: зависимость сильнее, чем кажется

Спорт улучшает настроение и снижает стресс, но может ли он заменить психотерапию? Где проходит грань между пользой и зависимостью? Узнайте ответ.

Читать полностью » Мэттью Форцалья: какие уровни сопротивления на эллипсоиде подходят для похудения сегодня в 1:50

Уровни сопротивления, о которых молчат тренажёры

Как выбрать уровень сопротивления на эллипсоиде? Один секрет поможет развить выносливость, другой — набрать силу, а третий — ускорить похудение.

Читать полностью » Врач рассказал, как улучшить кровообращение в ногах на работе вчера в 20:26

Каждый день вы рискуете венами: простая привычка спасает от тяжести в ногах

Врач Владимир Нечаев рассказал, какие простые упражнения прямо на рабочем месте помогут снять тяжесть в ногах и вернуть им легкость.

Читать полностью » Men Today: фитнес-эксперт Ротач перечислила восемь упражнений для рельефного пресса вчера в 20:11

Что важнее для рельефа: почему пресс прячется под жиром, даже если мышцы уже есть

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнения и правила питания, которые помогут убрать живот и добиться рельефного пресса. Какие именно входят в комплекс?

Читать полностью » Фитнес-тренер Джейк Харкофф назвал пользу челленджа Bring Sally Up для разминки вчера в 19:50

Фитнес-челлендж, который выводит из строя сильнейших и поднимает слабых

Музыкальный фитнес-челлендж «Bring Sally Up» захватил TikTok и залы по всему миру. Почему он так эффективен и чем может быть опасен — разбираемся.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали упражнения со штангой для развития силы и выносливости вчера в 19:10

20 минут со штангой: тренировка, которая заменяет час в спортзале

20 минут, одна штанга и никакого фитнес-клуба: узнайте, как этот комплекс помогает развить силу, выносливость и мощность одновременно.

Читать полностью » Физиотерапевт Уэсли Спарго назвал пользу reverse Nordic curl для укрепления квадрицепсов вчера в 18:50

Упражнение, которое меняет колени сильнее, чем любые приседания

Reverse Nordic curl выглядит непривычно, но именно это упражнение делает квадрицепсы сильнее, улучшает баланс и защищает колени от травм.

Читать полностью » Силовые упражнения с гирей сидя рекомендуют при травмах ног и малой активности вчера в 18:10

Сидячая жизнь разрушает спину: гиря становится единственным спасением

Короткая, но эффективная тренировка с гирей сидя укрепит мышцы, улучшит осанку и подойдёт даже тем, кто давно не занимался спортом.

Читать полностью »

Новости
Еда

В Германии за 2023–2024 годы закрылись 52 пивоварни — Ассоциация пивоваров
Питомцы

Характер и этапы взросления питбулей: рекомендации специалистов
Туризм

Тувалу признано самой малопосещаемой страной мира — данные Всемирной туристической организации
Авто и мото

Новый мотор Renault H13 работает на бензине и этаноле без переключения
Дом

Кастрюля, спрей и пар помогут привести одежду в порядок без утюга
Еда

Как приготовить рулет из лаваша с начинкой из сыра и овощей
Культура и шоу-бизнес

В Екатеринбурге посетитель пририсовал глаза фигурам на картине Германа Метелева "Театр"
Наука и технологии

Генеральный директор DX Heroes: ИИ ускоряет работу ИТ-команд на 30–40%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru