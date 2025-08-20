Всего три упражнения — а результат такой, что дыхание сбивается уже на первой серии
Сегодняшняя тренировка напоминает классическую программу "Аманда", но с более высокой сложностью. Вместо привычных комбинаций спортсменам предлагается выполнить два базовых упражнения — приседания и подъемы на грудь, а также выходы силой на кольца — в формате 12-9-6 повторений на время.
Для женщин вес штанги составляет 95 фунтов, для мужчин — 135 фунтов.
Как подойти к нагрузке
Главный акцент — на умеренный вес в приседаниях. Тренеры отмечают, что некоторые атлеты способны выдерживать режим "touch-and-go", а другим лучше подойдут быстрые одиночные повторения.
Выходы силой на кольцах требуют особого контроля: не доводите их до отказа. Гораздо эффективнее разбить работу на небольшие серии — это позволит сохранить силы и избежать длинных пауз.
Масштабирование для разных уровней
Средний вариант
- На время: 12-9-6 подъемов на грудь и 5-4-3 выхода силой на кольца.
- Вес: 65 фунтов для женщин, 95 фунтов для мужчин.
Новичкам
- 12-9-6 повторений на время: приседания, подъемы на грудь и переходы силой на нижнее кольцо.
- Вес: 35 фунтов для женщин, 45 фунтов для мужчин.
Замены и упрощения
При травмах или ограничении подвижности нагрузку можно адаптировать. Вместо приседаний со штангой подойдут приседания с гантелями или из виса. Подъемы на грудь можно заменить вариантами с одной гантелью.
Для выходов силой на кольцах стоит попробовать переходы в нижнем кольце, выходы в прыжке или даже тяги и подтягивания с опорой ногами.
Совет тренера
"В таких тренировках разумнее использовать стратегию быстрых одиночных повторений. Опустите штангу на пол, сделайте короткий вдох, а затем переходите к следующему движению", — советует тренер.
Это позволит держать высокий темп и минимизировать время отдыха, сохраняя стабильный ритм до самого конца.
