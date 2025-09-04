Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка в зале
Тренировка в зале
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Силовые тренировки против кардио: один секретный фактор решает, кто сильнее в борьбе с лишним весом

Силовые упражнения помогают снижать вес быстрее кардио — мнение диетолога Алиссы Смолен

Большинство людей уверены, что спорт — это главный союзник в борьбе с лишним весом. Но когда речь заходит о выборе программы тренировок, возникает вопрос: что эффективнее для сжигания калорий — силовые упражнения или кардио?

В чём разница между кардио и силовыми тренировками

Термины "силовые" и "тренировки с сопротивлением" фактически означают одно и то же. Это могут быть занятия с гантелями, штангой, тренажёрами или упражнения с собственным весом — от приседаний и отжиманий до подтягиваний. Главное — формирование и укрепление мышц.

Кардио, напротив, направлено на работу сердца и лёгких. Сюда относятся бег, плавание, быстрая ходьба, велосипед, аэробика — любые нагрузки, при которых учащается пульс и развивается выносливость.

Что быстрее сжигает калории

На первый взгляд кажется, что кардио даёт больше результата: оно действительно расходует энергию в момент тренировки.

"Кардионагрузки эффективнее для быстрого сжигания калорий, особенно если их сочетать с ограничением калорийности питания", — сказала врач Симран Малхотра.

Силовые же работают иначе: они помогают нарастить мышечную массу, а это ускоряет метаболизм даже в состоянии покоя. По словам экспертов, именно комбинация двух типов нагрузок даёт наилучший эффект. Подтверждают это и исследования: при сравнении кардио, силовых и интервальных тренировок с отягощениями наибольшее количество калорий участники тратили именно в последнем случае.

Что выбрать для похудения

Если времени мало и нужно выбрать что-то одно, специалисты советуют отдавать предпочтение силовым упражнениям.

"Силовые тренировки дают больше пользы при снижении веса, так как стимулируют рост мышц и усиливают сжигание калорий в долгосрочной перспективе", — отметила диетолог Алисса Смолен.

При этом врачи подчеркивают: для здоровья важно совмещать оба вида активности. Рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) таковы: не менее двух силовых занятий и около 150 минут умеренной аэробной активности в неделю.

Почему силовые особенно важны с возрастом

С возрастом организм естественным образом теряет мышечную массу и замедляет обмен веществ. Поэтому после 40 лет особенно важно уделять внимание упражнениям с сопротивлением.

"Силовые тренировки помогают бороться с возрастной потерей мышц, укрепляют кости и поддерживают метаболизм", — пояснила Малхотра.

Кардио при этом тоже незаменимо: регулярная аэробная активность снижает давление, нормализует уровень холестерина и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Главное — найти баланс

Специалисты уверены: идеальный вариант — сочетать оба направления. Кардио укрепляет сердце и сосуды, а силовые делают тело сильнее и помогают дольше сохранять молодость. Такой комплексный подход не только ускоряет похудение, но и улучшает качество жизни.

"Людям стоит совмещать кардио и силовые тренировки, так как они развивают разные системы организма", — подчеркнула Смолен.

В конечном итоге важнее всего найти формат активности, который приносит удовольствие. Именно регулярность, а не тип тренировки, играет решающую роль в том, чтобы спорт стал частью жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Базовый комплекс поз йоги от инструктора Келли Смит из Миннеаполиса сегодня в 0:10

13 движений, которые открывают дверь к телу без боли и стрессов

Узнайте, как простая последовательность из 13 поз йоги поможет укрепить тело, улучшить гибкость и снизить стресс без сложных тренировок.

Читать полностью » Пять малоизвестных боевых искусств мира: от бокатора в Камбодже до окичито индейцев вчера в 23:33

Боевые искусства, о которых вы даже не слышали: от Индии до Америки

Бокатор, калари пайату, силат и другие редкие стили: 5 боевых искусств с уникальной историей, о которых вы, скорее всего, не слышали.

Читать полностью » Врачи назвали восемь самых доступных видов спорта для начинающих без подготовки вчера в 22:29

Спорт для ленивых и занятых: минимум усилий — максимум здоровья

Ходьба, плавание, бадминтон и ещё пять дисциплин: 8 видов спорта, которые легко освоить с нуля и получить пользу для здоровья и энергии.

Читать полностью » Минспорт РФ официально признал фиджитал-спорт и создал Всероссийскую федерацию вчера в 21:25

Не спрячешься за экраном: в фиджитал-спорте побеждают только универсалы

Фиджитал-спорт объединяет физические и виртуальные дисциплины. Разбираемся, как он устроен, какие бывают виды и почему за ним будущее.

Читать полностью » Врач Юрий Глазков назвал шесть распространённых ошибок начинающих бегунов вчера в 20:13

Бег кажется простым, но именно это убивает колени новичков

Бег — доступный способ укрепить здоровье, но новички часто совершают ошибки. Вот как начать тренироваться безопасно и избежать травм.

Читать полностью » Рехал Бходжани, врач спортивной медицины, объяснил влияние ходьбы под уклон на мышцы и метаболизм вчера в 19:50

Наклонная дорожка: почему она сжигает калории быстрее, чем бег

Ходьба на наклонной поверхности задействует мышцы и сжигает калории эффективнее. Узнайте, как правильно тренироваться и чего можно достичь.

Читать полностью » Мышцы плотнее жира и ускоряют метаболизм — объяснила физиотерапевт Тиффани Уоллес вчера в 19:30

Мышцы и жир: одна правда, которая ломает привычные представления о весе

Многие думают, что мышцы тяжелее жира. Но правда ли это, и почему цифра на весах не всегда отражает реальный результат тренировок?

Читать полностью » Обратные скручивания прорабатывают нижний пресс — тренер Роджерс вчера в 19:10

Этот незаметный приём для живота работает лучше, чем сотни скручиваний

Обратные скручивания помогают проработать нижний пресс и укрепить корпус. Узнайте, как выполнять их правильно и какие варианты подойдут новичкам.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоспециалисты назвали надёжные подержанные автомобили до 800 тысяч рублей
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Лалита Бховани-Максорли назвала способы увеличить количество шагов в день
Авто и мото

Во Франции движение по левой полосе без обгона признано нарушением ПДД
Спорт и фитнес

Врачи: рельефный пресс возможен только при низком проценте жира
Еда

Французский шеф Лоран Мариотт показал рецепт салата из фасоли и инжира
Туризм

Долина гейзеров на Камчатке: как добраться и что увидеть
Культура и шоу-бизнес

Деми Мур рассказала, как болезнь изменила Брюса Уиллиса
Садоводство

Пищевая сода спасет урожай: как приготовить волшебный раствор от вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet