Силовые тренировки против кардио: один секретный фактор решает, кто сильнее в борьбе с лишним весом

Большинство людей уверены, что спорт — это главный союзник в борьбе с лишним весом. Но когда речь заходит о выборе программы тренировок, возникает вопрос: что эффективнее для сжигания калорий — силовые упражнения или кардио?

В чём разница между кардио и силовыми тренировками

Термины "силовые" и "тренировки с сопротивлением" фактически означают одно и то же. Это могут быть занятия с гантелями, штангой, тренажёрами или упражнения с собственным весом — от приседаний и отжиманий до подтягиваний. Главное — формирование и укрепление мышц.

Кардио, напротив, направлено на работу сердца и лёгких. Сюда относятся бег, плавание, быстрая ходьба, велосипед, аэробика — любые нагрузки, при которых учащается пульс и развивается выносливость.

Что быстрее сжигает калории

На первый взгляд кажется, что кардио даёт больше результата: оно действительно расходует энергию в момент тренировки.

"Кардионагрузки эффективнее для быстрого сжигания калорий, особенно если их сочетать с ограничением калорийности питания", — сказала врач Симран Малхотра.

Силовые же работают иначе: они помогают нарастить мышечную массу, а это ускоряет метаболизм даже в состоянии покоя. По словам экспертов, именно комбинация двух типов нагрузок даёт наилучший эффект. Подтверждают это и исследования: при сравнении кардио, силовых и интервальных тренировок с отягощениями наибольшее количество калорий участники тратили именно в последнем случае.

Что выбрать для похудения

Если времени мало и нужно выбрать что-то одно, специалисты советуют отдавать предпочтение силовым упражнениям.

"Силовые тренировки дают больше пользы при снижении веса, так как стимулируют рост мышц и усиливают сжигание калорий в долгосрочной перспективе", — отметила диетолог Алисса Смолен.

При этом врачи подчеркивают: для здоровья важно совмещать оба вида активности. Рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) таковы: не менее двух силовых занятий и около 150 минут умеренной аэробной активности в неделю.

Почему силовые особенно важны с возрастом

С возрастом организм естественным образом теряет мышечную массу и замедляет обмен веществ. Поэтому после 40 лет особенно важно уделять внимание упражнениям с сопротивлением.

"Силовые тренировки помогают бороться с возрастной потерей мышц, укрепляют кости и поддерживают метаболизм", — пояснила Малхотра.

Кардио при этом тоже незаменимо: регулярная аэробная активность снижает давление, нормализует уровень холестерина и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Главное — найти баланс

Специалисты уверены: идеальный вариант — сочетать оба направления. Кардио укрепляет сердце и сосуды, а силовые делают тело сильнее и помогают дольше сохранять молодость. Такой комплексный подход не только ускоряет похудение, но и улучшает качество жизни.

"Людям стоит совмещать кардио и силовые тренировки, так как они развивают разные системы организма", — подчеркнула Смолен.

В конечном итоге важнее всего найти формат активности, который приносит удовольствие. Именно регулярность, а не тип тренировки, играет решающую роль в том, чтобы спорт стал частью жизни.