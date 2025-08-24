Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмен с гирей
Спортсмен с гирей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Гантели или гири: что помогает качать силу и здоровье без лишних затрат

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал случаи, когда лучше тренироваться с гирей или гантелями

Вы когда-нибудь задумывались, что важнее для силовых тренировок — гири или гантели? На первый взгляд это мелочь, но именно от выбора оборудования может зависеть не только удобство упражнений, но и результат, к которому вы придёте. Причём спор о том, что лучше, до сих пор не закрыт — и здесь всё зависит от ваших целей.

Почему силовые тренировки важнее выбора снаряда

Физиотерапевт и основатель платформы Movement Vault Грейсон Уикхэм напоминает:
"Преимущества силовых тренировок невозможно переоценить. Они ускоряют метаболизм, снижают риск травм, помогают в спорте и в повседневной жизни".

Кроме того, исследования показывают: регулярные силовые нагрузки поддерживают психическое здоровье, улучшают работу сердца и помогают контролировать уровень жира в организме. И самое главное — эти эффекты появляются независимо от того, что вы держите в руках: гантель или гирю.

Однако нюансы всё же есть. Если у вас есть доступ к обоим вариантам, стоит понимать, когда лучше использовать гантели, а когда гири.

Когда гантели работают лучше

  • Жимы для груди и плеч. Поднять в рабочее положение пару гирь куда сложнее, чем пару гантелей. Поэтому жимы лёжа и над головой проще и эффективнее выполнять именно с гантелями.
  • Плюс: так можно поднять больший вес и быстрее прогрессировать.
  • Начало пути. Новичкам удобнее освоить гантели, так как они симметричны и привычны в хвате. Гиря же ощущается иначе: её вес смещён, и к этому нужно привыкнуть.
  • Изоляция мышц. Бицепс, трицепс, плечи — гантели позволяют целенаправленно прокачивать каждую мышечную группу. С гирей те же упражнения выглядят куда более неловко и неудобно.

Когда лучше взять гирю

  • Задняя поверхность тела. Свинги и варианты становой тяги с гирей идеально нагружают так называемую "заднюю цепь" — ягодицы, спину и заднюю поверхность бедра.
  • Флоу-тренировки. Популярные сегодня связки движений с гирями напоминают танец. Благодаря удобной рукоятке гиря позволяет плавно менять хват и соединять упражнения.
  • Развитие хвата. Слабый хват может ограничивать рост силы во многих базовых движениях. Гири, особенно в упражнениях вроде "фермерской прогулки" или статического удержания, отлично прокачивают кисти и предплечья.

Спор не так уж важен

Да, у гантелей и гирь есть свои сильные стороны. Но Уикхэм резюмирует просто:

"Практически любое упражнение можно сделать и с теми, и с другими. Главное — тренироваться, а не спорить о снаряде".

Интересный факт: исследования показывают, что уровень силы хвата напрямую связан с продолжительностью жизни. Люди с более сильным хватом в среднем дольше сохраняют здоровье и самостоятельность в старшем возрасте. Так что, возможно, гиря действительно заслуживает места в вашем арсенале.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренеры назвали приседания, выпады и мостик базой для сильных ягодиц дома вчера в 22:26

Домашние упражнения сильнее тренажёров: проверено на ягодицах

Тренеры назвали лучшие упражнения для ягодиц дома: приседания, мостик, выпады и «удары осла» помогут укрепить мышцы и улучшить биомеханику движений.

Читать полностью » Тренер-нутрициолог предложила комплекс движений против усталости в дороге вчера в 21:12

Как сохранить здоровье в пробке: три движения, которые спасают спину и шею во время поездки

Фитнес-тренер объяснила, как прямо за рулём снять напряжение с шеи, позвоночника и таза с помощью трёх простых упражнений.

Читать полностью » Тренер объяснила, как с помощью лопаты и стула поддерживать осанку и здоровье спины 23.08.2025 в 23:26

Сад как спортзал: упражнения для позвоночника прямо на участке

Эксперт по осанке назвала пять простых упражнений, которые можно делать на даче: от скручиваний с лопатой до «Ангела» у стены.

Читать полностью » Физиотерапевт Сам Чан объяснил, какие упражнения повышают риск повреждений плеч после долгого перерыва вчера в 19:50

Возвращение в спорт превращается в ловушку: самые опасные упражнения первого дня

Возвращаетесь в спорт после паузы? Эти упражнения могут помешать вашему прогрессу. Узнайте, что лучше исключить и чем заменить для безопасного старта.

Читать полностью » Тренер Кемма Каннингем назвала эффективную 5-минутную тренировку для рук вчера в 19:30

Всего четыре движения — и руки выглядят так, будто вы часами в зале

Всего пять минут в день и ни одной гантели: программа из четырёх простых упражнений укрепит руки, улучшит осанку и подарит заряд энергии.

Читать полностью » Фитнес-тренеры объяснили, как bear crawl укрепляет мышцы и снижает риск травм вчера в 19:10

Ползать по полу — значит тренировать мозг: неожиданный эффект простого упражнения

Может ли простое ползание стать лучшей тренировкой для силы, выносливости и мозга? Узнайте, чем уникален bear crawl и как добавить его в свои занятия.

Читать полностью » Хиропрактик Дэвид Ли назвал пользу упражнения кошка-корова для здоровья спины вчера в 18:50

Движение, которое укрепляет спину и улучшает дыхание без спортзала

Простая поза йоги "кошка-корова" способна за минуты пробудить тело, снять напряжение со спины и настроить на спокойный и продуктивный день.

Читать полностью » Тренер Линдси Огден назвала основные варианты упражнения dead bug для начинающих и продвинутых вчера в 18:30

Упражнение с самым странным названием оказалось ключом к сильному корпусу

Обычное на вид упражнение способно прокачать пресс лучше скручиваний. Узнайте, как «мертвый жук» и его вариации укрепляют корпус без риска для спины.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить лангустины в духовке
Дом

Пузыри на обоях: проверенные методы устранения дефектов
Садоводство

Этот карточный трюк изменит ваш огород: сорняки исчезнут навсегда
Еда

Рецепт медовика на сковороде со сметанным кремом
Наука и технологии

Бразильский дизайнер объяснил искажения на Туринской плащанице эффектом маски Агамемнона
Спорт и фитнес

Тренер назвала топ-5 упражнений против целлюлита и дополнительные методы ухода
Еда

Профессор Джон Бакли: яйца не повышают холестерин при сбалансированной диете
Туризм

Власти Кубы усилили меры безопасности для туристов в сезон ураганов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru