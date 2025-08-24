Гантели или гири: что помогает качать силу и здоровье без лишних затрат

Вы когда-нибудь задумывались, что важнее для силовых тренировок — гири или гантели? На первый взгляд это мелочь, но именно от выбора оборудования может зависеть не только удобство упражнений, но и результат, к которому вы придёте. Причём спор о том, что лучше, до сих пор не закрыт — и здесь всё зависит от ваших целей.

Почему силовые тренировки важнее выбора снаряда

Физиотерапевт и основатель платформы Movement Vault Грейсон Уикхэм напоминает:

"Преимущества силовых тренировок невозможно переоценить. Они ускоряют метаболизм, снижают риск травм, помогают в спорте и в повседневной жизни".

Кроме того, исследования показывают: регулярные силовые нагрузки поддерживают психическое здоровье, улучшают работу сердца и помогают контролировать уровень жира в организме. И самое главное — эти эффекты появляются независимо от того, что вы держите в руках: гантель или гирю.

Однако нюансы всё же есть. Если у вас есть доступ к обоим вариантам, стоит понимать, когда лучше использовать гантели, а когда гири.

Когда гантели работают лучше

Жимы для груди и плеч. Поднять в рабочее положение пару гирь куда сложнее, чем пару гантелей. Поэтому жимы лёжа и над головой проще и эффективнее выполнять именно с гантелями.

Плюс: так можно поднять больший вес и быстрее прогрессировать.

Начало пути. Новичкам удобнее освоить гантели, так как они симметричны и привычны в хвате. Гиря же ощущается иначе: её вес смещён, и к этому нужно привыкнуть.

Изоляция мышц. Бицепс, трицепс, плечи — гантели позволяют целенаправленно прокачивать каждую мышечную группу. С гирей те же упражнения выглядят куда более неловко и неудобно.





Когда лучше взять гирю

Задняя поверхность тела. Свинги и варианты становой тяги с гирей идеально нагружают так называемую "заднюю цепь" — ягодицы, спину и заднюю поверхность бедра.

Флоу-тренировки. Популярные сегодня связки движений с гирями напоминают танец. Благодаря удобной рукоятке гиря позволяет плавно менять хват и соединять упражнения.

Развитие хвата. Слабый хват может ограничивать рост силы во многих базовых движениях. Гири, особенно в упражнениях вроде "фермерской прогулки" или статического удержания, отлично прокачивают кисти и предплечья.





Спор не так уж важен

Да, у гантелей и гирь есть свои сильные стороны. Но Уикхэм резюмирует просто:

"Практически любое упражнение можно сделать и с теми, и с другими. Главное — тренироваться, а не спорить о снаряде".

Интересный факт: исследования показывают, что уровень силы хвата напрямую связан с продолжительностью жизни. Люди с более сильным хватом в среднем дольше сохраняют здоровье и самостоятельность в старшем возрасте. Так что, возможно, гиря действительно заслуживает места в вашем арсенале.