Секрет силовых тренировок: что отличает сильных от застрявших на месте

Для многих людей поход в тренажёрный зал похож на изучение нового языка: правил и терминов много, и не всегда понятно, с чего начать. Но, чтобы стать сильнее, набрать мышечную массу или повысить выносливость, не требуется учёная степень. Важно помнить три базовых принципа силовых тренировок, на которых строится любая эффективная программа: специфичность, прогрессия и вариативность.

Специфичность

Главное правило — тренировать именно те мышцы, которые должны развиваться. Жир "точечно" убрать невозможно, а вот увеличить силу и объём конкретных мышц — вполне реально. Поэтому первый шаг — чётко сформулировать цель. Кто-то хочет подтянуть выносливость, кому-то важна сила или рост мышц. Под задачу подбирается и методика. Ошибка многих новичков в том, что они выполняют упражнения, которые им проще и привычнее, вместо того чтобы уделить внимание слабым местам.

Например, если цель — выносливость, лучше выполнять по 12-15 повторений с умеренным весом. Для набора силы и мышечной массы подойдут 3-10 повторений с более тяжёлыми весами. Всё просто: хотите научиться делать приседания лучше — приседайте чаще. Мечтаете о подтягиваниях — включайте больше тяг и упражнений, имитирующих это движение.

Прогрессия

"Прогрессивная перегрузка" — основа силового прогресса. Это постепенное увеличение нагрузки, к которому тело адаптируется со временем. Каждый, кто однажды поймал себя на мысли: "Два месяца назад я бы не справился с этим весом", испытал эффект прогрессии.

Принцип работает и в беге. Марафонец не начинает с 10 миль: он пробегает 3, а каждую неделю добавляет ещё по одной. Так же и в силовых — нагрузка должна расти постепенно. Использовать одни и те же 5-килограммовые гантели годами бесполезно: организм перестанет меняться.

Применить принцип можно разными способами:

• немного увеличивать вес (прибавка даже в 2,5-5 фунтов даёт результат);

• оставлять вес прежним, но увеличивать количество повторов;

• добавлять новые подходы;

• повышать частоту тренировок — например, перейти с одного занятия в неделю на два.

Вариативность

Монотонность убивает прогресс не меньше, чем отсутствие нагрузки. Когда мы пробуем новый вид упражнений, мышцы получают непривычный стимул — отсюда и крепатура, и новые результаты. Вариации помогают не только физически, но и психологически — снижают риск усталости и скуки.

При этом менять программу каждое занятие не стоит: для прогрессии нужен период стабильности. Тренеры часто советуют работать по одной схеме примерно 4 недели, а потом вносить изменения.

Вариативность можно вводить без радикальной перестройки:

• менять положение веса (например, держать его у плеч или внизу у бёдер при приседаниях);

• менять хват (шире или уже при отжиманиях);

• регулировать скорость движения (замедлить опускание и подъём с отсчётом до пяти секунд).

Даже небольшой "апгрейд" привычного упражнения может дать свежий толчок.

Любой может начать применять эти принципы и увидеть результат. Главное — подбирать упражнения под цель, нагружать себя чуть больше каждую неделю и время от времени вносить разнообразие. Начинайте с веса, который позволяет выполнять движение с правильной техникой. Сравнивайте свои тренировки по неделям, анализируйте прогресс и корректируйте подход. Постепенные шаги дают куда больше, чем резкие скачки, а стабильность и системность — лучшие союзники в силовых тренировках.