Питер Фейса, персональный тренер с более чем двадцатилетним стажем и основатель студии STATE360 Fitness & Performance, утверждает, что сохранение силы в зрелом возрасте — это не про количество выполненных упражнений, а про правильный выбор тех из них. В его работе есть клиентка в возрасте 95 лет, а среди постоянных — женщины 40, 50 и 60 лет, которые стремятся оставаться активными и сильными. Фейса отмечает, что тренировка в этом возрасте требует баланса: необходимо прикладывать интенсивное усилие, но делать это «умно», чтобы избегать травм.

Разбор движений

Среди упражнений, которые тренер включает в еженедельный план, выделяются пять. Разгибание ног в тренажёре он считает критически важным для здоровья коленей. По его словам, сильные квадрицепсы — необходимое условие для безопасного выполнения приседов и выпадов; если же они слабы, нагрузка на коленный сустав может усугубить существующие проблемы. Движение выполняется сидя с опорой на стул или в тренажёре, с фиксацией прямой ноги в верхней точке на две секунды.

Тяга верхнего блока направлена на укрепление широчайших мышц спины. Фейса подчёркивает, что это один из самых функциональных упражнений, поскольку оно задействует не только спину и бицепсы, но и множество вспомогательных мышц. Движение выполняется от полностью разведённых рук к подбородку с контролируемым возвратом.

Отжимания и жим гантелей в упоре в горизонтальном положении тренируют грудь, плечи и трицепсы одновременно. Тренер считает это движение обязательным для сохранения силы верха тела. Оно может выполняться с гантелями, в тренажёре или за счёт массы тела, ключевой момент — контроль при опускании веса.

Стабильность корпуса и спины

Планка на руках отличается от классических скручиваний тем, что бросает вызов мышцам кора без изгиба позвоночника. Фейса называет это «анти-экстензией», которая формирует стабильность без вреда для позвонков. Поза фиксируется, когда руки под плечами, локти прижаты, а тело образует прямую линию от макушки до пяток.

Гиперэкстензия — укрепление всей задней цепи: позвоночника, ягодиц и бицепсов бедра. Тренер считает это упражнение, способным значительно улучшить здоровье всего тела. Оно помогает укреплению осанки, снижению болей в спине и поддержке коленных суставов. Движение выполняется на римском стуле: корпус опускается чуть ниже параллели с полом с ровной спиной, после чего поднимается усилием мышц нижней части спины и ягодиц.

Принципы для женщин 50+

Фейса отмечает, что базовые принципы построения силы не меняются с возрастом. В качестве примера он приводит клиентку 55 лет, которая на текущий момент стала самой сильной в своей жизни. Её схема проста: нагрузочные силовые тренировки в понедельник и пятницу, тренировка на мышечную выносливость — в среду.

Следующий принцип — не бояться веса. Под «тяжёлым» тренер подразумевает вес, который действительно заставляет мышцы работать на пределе, но позволяет при этом сохранять правильную технику. Сила относительна и зависит от индивидуального состояния.

Наконец, приоритет отдаётся именно силовым тренировкам как средству сохранения мышечной массы и плотности костей. Фейса советует заниматься два-три раза в неделю, задействуя все основные мышечные группы: бёдра, ноги, грудь, спину, руки, плечи и корпус. «Вы точно можете нарастить мышцы, улучшить форму, приумножить силу и уверенность в себе, будучи в 50, 60 и старше», — утверждает тренер, наблюдая это своими глазами на протяжении двух десятилетий практики.