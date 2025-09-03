Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Самые опасные ошибки в отжиманиях и приседаниях, о которых молчат в спортзалах

Тренер Каролин Джастер перечислила безопасные варианты становой тяги и жима для разных типов телосложения

Силовые тренировки не сводятся к модным челленджам из соцсетей или советам друзей. Настоящая эффективность — в том, чтобы подобрать упражнения под особенности собственного тела. Универсальных программ не существует: движения, которые отлично подходят одним, могут быть неудобными или даже травмоопасными для других. Главное — адаптировать упражнения так, чтобы они приносили результат и уверенность.

Почему важны модификации

Классические движения — приседания, выпады, отжимания — остаются фундаментом силовых тренировок. Но если они вызывают дискомфорт, это не повод отказываться от занятий. Почти каждое упражнение можно изменить под себя. Как отмечает создательница программы Curvy Goddess Workout и персональный тренер Диана Уильямс, цель в том, чтобы "создать уверенность и желание возвращаться к тренировкам снова и снова".

Отжимания для любого уровня

Полные отжимания от пола даются далеко не каждому. Персональный тренер из Чикаго Каролин Джастер советует начинать с облегчённых вариантов:
• отжимания от стены — минимальная нагрузка, подходит новичкам;
• наклонные отжимания от лавки или стула — следующий шаг к укреплению мышц;
• отжимания с колен — вариант для тех, кто готов перейти ближе к классической форме.

Все эти модификации позволяют постепенно повышать уровень сложности и укреплять мышцы верхней части тела.

Приседания без боли

Если стандартный присед вызывает трудности, можно ограничить амплитуду и использовать стул. Достаточно присесть до касания сиденья и снова подняться. Ещё один приём — поставить ноги чуть шире, чем обычно, чтобы создать больше пространства и снизить нагрузку на колени и поясницу.

Модифицированные тяги

Становая тяга часто вызывает сложности. Джастер рекомендует поднять штангу на специальные блоки или поменять классический вариант на сумо-тягу с более широкой постановкой ног. Подойдёт и румынская тяга, когда снаряд опускается не до пола, а лишь до уровня голени. Если есть доступ к трап-грифу, стоит попробовать именно его: такое положение тела многим кажется более естественным и безопасным.

Выпады с опорой

Выпады — одно из самых сложных упражнений. Чтобы снизить нагрузку, можно выполнять обратные выпады или статические выпады (сплит-приседы). Для большей устойчивости удобно держаться за спинку стула или петли подвесного тренажёра. Такие варианты развивают силу и баланс, но меньше нагружают суставы.

Планка без перегрузки

Поддерживать вес тела в планке непросто, особенно если тяжело опуститься на пол. Решение — поднять руки или локти на возвышение, например на скамью. Это уменьшает весовую нагрузку и помогает сосредоточиться на правильной технике.

Жим для разных форм

Классический жим лёжа на горизонтальной скамье тоже может быть неудобным. Здесь выручает жим на наклонной скамье или напольный жим. Лёжа на полу проще завершить подход и безопасно выйти из положения, перекатившись на бок.

Силовые тренировки нужны не только для мышц, но и для бытовых движений — подъёма тяжестей, правильной осанки, устойчивости. Но универсальных решений нет: каждому важно подобрать удобные и безопасные варианты. Модификации позволяют тренироваться эффективно и без боли, делая процесс доступным для людей с любым типом фигуры.

