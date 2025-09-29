Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гребной тренажер
Гребной тренажер
© freepik is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Фитнес обманул миллионы: самые популярные движения разрушают плечи и спину

Джоел Сидман указал типичные ошибки при тяге к груди и жиме штанги

Фитнес-тренировки кажутся простыми, пока не сталкиваешься с техникой. Даже привычные упражнения, такие как тяга к груди или жим штанги, нередко выполняются с ошибками. В результате вместо прокачки широчайших или укрепления плечевого пояса люди нагружают суставы и получают боль. О типичных промахах рассказывает доктор Джоел Сидман, специалист по нейромышечной связи и механике силовых движений. Его наблюдения полезны не только новичкам, но и опытным атлетам, ведь ошибки встречаются на любом уровне подготовки.

Советы шаг за шагом

Чтобы техника работала на мышцы, а не против суставов, придерживайтесь простого алгоритма:

  1. Перед началом работы настройтесь на положение спины: грудь раскрыта, лопатки сведены.

  2. Держите локти в естественном положении — они не должны уходить слишком далеко назад или расходиться в стороны.

  3. Используйте тренажёр или эспандер с таким весом, который позволяет контролировать движение.

  4. Подбирайте хват под комфорт, но не меняйте ради этого механику плеч.

  5. Завершайте упражнение с лёгким напряжением в широчайших и стабильным корпусом.

Эти шаги подойдут для работы с тренажёром в фитнес-клубе, для домашних резинок и даже для работы со свободными весами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: отведение локтей во время тяги на блоке.
    Последствие: нагрузка уходит в бицепсы и трапецию, а плечевые суставы получают лишнее напряжение.
    Альтернатива: тянуть рукоятку к грудине, держать локти вертикально и использовать тренажёр с регулируемой нагрузкой.

  2. Ошибка: сведение локтей без контроля плеч и лопаток.
    Последствие: плечи заворачиваются внутрь, техника срывается, риск травм растёт.
    Альтернатива: расправить плечи и опустить лопатки, а локти займут правильное положение сами.

  3. Ошибка: слишком широкий диапазон во время тяги к животу.
    Последствие: перегрузка суставов, воспаление тканей и отключение широчайших от работы.
    Альтернатива: доводить локти до линии корпуса и фиксировать спину в нейтральном положении.

  4. Ошибка: округление верхней части спины при жиме.
    Последствие: плечи вращаются внутрь, что ведёт к боли в шее и руках.
    Альтернатива: прогибаться в грудном отделе, удерживая пресс и ягодицы напряжёнными.

  5. Ошибка: изменение положения плеч в зависимости от хвата.
    Последствие: суставы теряют стабильность, возрастает риск воспаления.
    Альтернатива: сохранять одинаковое положение плеч при любом варианте хвата.

А что если…

Вы чувствуете, что мышцы спины не включаются даже при идеальной технике? Попробуйте предварительно утомить их изолированными упражнениями: работа с эспандером, пуловер на тренажёре или тяга одной рукой с гантелью. Такой приём помогает "разбудить" целевую группу.

FAQ

Как выбрать оптимальный хват для тяг и жимов?
Выбирайте тот, при котором плечи остаются расправленными, а локти двигаются комфортно. Узкий или широкий хват — лишь инструмент, техника важнее.

Сколько стоит базовый инвентарь для домашних тренировок?
Набор резиновых эспандеров можно купить от 1500 рублей, компактный блочный тренажёр обойдётся в 15-20 тысяч.

Что лучше: тренировки в фитнес-клубе или дома?
Если нужен контроль техники и широкий выбор тренажёров — фитнес-клуб. Для самостоятельной работы подойдут резинки, гантели и массажный ролик.

Мифы и правда

  • Миф: чем шире амплитуда, тем лучше результат.

  • Правда: излишний диапазон выключает целевые мышцы и перегружает суставы.

  • Миф: прижимание локтей к корпусу всегда безопасно.

  • Правда: без правильной осанки локти лишь усиливают зажатость плеч.

  • Миф: хват меняет нагрузку, значит можно менять технику.

  • Правда: хват меняет траекторию, но стабильность плеч должна оставаться неизменной.

3 интересных факта

  1. В исследованиях по биомеханике показано: широчайшие активируются лучше, когда траектория тянет рукоятку к грудине, а не к ключице.

  2. Стабильное положение лопаток снижает риск воспаления сухожилий в плечевых суставах.

  3. Многие профессиональные бодибилдеры используют приём "предутомления" мышц, чтобы акцентировать нагрузку на целевых зонах.

Исторический контекст

  1. В 70-е годы в силовом тренинге акцент делался на максимальную амплитуду движений, что позже признали небезопасным.

  2. В 90-е в фитнес-клубах появились тренажёры с регулируемыми траекториями, позволившие снизить риск травм.

  3. Современные методики акцентируют внимание не на весе, а на контроле положения плеч и лопаток, что стало стандартом в спортивной физиотерапии.

Именно внимание к технике отличает грамотную тренировку от формального выполнения подходов. Когда локти и плечи двигаются согласованно, мышцы получают стимул для роста, а суставы остаются защищёнными.

