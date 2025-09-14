Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подъем штанги
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Крепатура уходит, а подвижность растёт: что делает железо с суставами

Исследователи подтвердили, что упражнения с сопротивлением не делают мышцы менее эластичными

Силовые тренировки часто вызывают у новичков ощущение, что мышцы становятся "деревянными". После тяжёлой нагрузки действительно может появиться жёсткость, а движения — даваться с трудом. Но это временный эффект, а в долгосрочной перспективе силовой тренинг не мешает, а помогает сохранять подвижность.

Что происходит с мышцами после силовой

Учёные отмечают, что в течение часа после тренировки жёсткость мышц возрастает. Через 1-3 дня после особенно тяжёлой нагрузки ощущения усиливаются из-за воспаления и микроповреждений. Это состояние известно каждому, кто сталкивался с крепатурой. Как только боль проходит, возвращается и нормальная гибкость.

При регулярных занятиях с отягощениями суставы остаются такими же подвижными, как у людей, выполняющих упражнения на растяжку. Более того, в ряде случаев силовые увеличивают диапазон движений не хуже, чем статическая растяжка.

Советы шаг за шагом

Чтобы снизить ощущение скованности, можно использовать несколько простых методов:

  1. Заминка. Лёгкое кардио или динамическая растяжка на 6-10 минут после нагрузки помогают мягко переключить организм в режим восстановления. Подойдут бег трусцой, велосипед, плавание или упражнения без веса.

  2. Статическая растяжка. Её не обязательно делать сразу после тренировки. Достаточно уделять 10-15 минут в день, чтобы уменьшить жёсткость и увеличить амплитуду движений. Оптимально удерживать позу 30-60 секунд и повторять чаще.

  3. Массаж. Процедура стимулирует кровоток и может частично облегчить крепатуру. Доступная альтернатива — перкуссионный массажёр или массажный ролик. Последний стоит недорого и помогает выполнить миофасциальный релиз дома.

  4. СПА-процедуры. Контрастный душ, сауна или тёплая ванна с морской солью ускоряют расслабление мышц и улучшают общее самочувствие.

Мифы и правда

  • Миф: силовые упражнения делают мышцы жёсткими и негибкими.
  • Правда: временное ощущение скованности связано с воспалением после нагрузки. Постоянного ухудшения подвижности нет.
  • Миф: растяжка помогает избавиться от боли в мышцах.
  • Правда: статическая растяжка не снимает крепатуру, но улучшает гибкость и амплитуду движений.
  • Миф: массаж — панацея от последствий тренировки.
  • Правда: эффект зависит от техники и регулярности, но в целом массаж действительно облегчает восстановление.

FAQ

Как выбрать массажный ролик?
Обратите внимание на плотность и диаметр. Жёсткий ролик сильнее воздействует на мышцы, мягкий подойдёт новичкам.

Сколько стоит массажный пистолет?
Цены начинаются от 3-5 тысяч рублей, но профессиональные модели могут стоить дороже 15 тысяч.

Что лучше для гибкости: йога или силовой тренинг?
И то, и другое. Йога развивает растяжку и баланс, силовые — силу и подвижность суставов. Идеально сочетать оба направления.

Исторический контекст

Ещё в античности атлеты Греции сочетали силовые упражнения с растяжкой. В XIX веке гимнасты активно использовали гантели и одновременно выполняли упражнения на гибкость. Сегодня эту комбинацию дополняют современные инструменты: фитнес-резинки, массажные ролики, перкуссионные массажёры.

А что если заниматься только силовыми?

Диапазон движений увеличится лишь в тех упражнениях, где вы используете амплитуду. То есть приседания сделают колени и тазобедренные суставы более подвижными, но не помогут сесть на шпагат. Если нужна универсальная гибкость — растяжку пропускать нельзя.

Три факта напоследок

  • Силовые тренировки повышают гибкость суставов не хуже, чем растяжка.
  • Лёгкая заминка помогает быстрее вывести молочную кислоту.
  • Миофасциальный релиз улучшает подвижность, но научные доказательства его эффективности пока ограничены.

