Спорт, упражнения, штанга
Спорт, упражнения, штанга
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Невидимая ошибка в тренировках: почему тело перестаёт слушаться после определённого упражнения

Лорен Пак: свободные веса развивают стабилизаторы, машина Смита изолирует крупные мышцы

Казалось бы, что может быть проще — взять в руки штангу или выбрать тренажёр? Но разница между свободными весами и машиной Смита куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Именно от этого выбора зависит не только скорость прогресса, но и то, как ваше тело научится справляться с нагрузками в жизни вне спортзала.

Свободные веса: функциональность и естественность

Свободные веса — это про реальность. Они требуют от вас не только силы крупных мышц (ягодицы, квадрицепсы, грудные и широчайшие), но и работы маленьких стабилизаторов. Как отмечает тренер Лорен Пак:

"Вы должны уметь удерживать равновесие, поэтому включение мелких стабилизирующих мышц во время тренировок значительно улучшает качество движений в повседневной жизни".

Именно поэтому приседания со штангой или выпады с гантелями куда ближе к тому, как вы двигаетесь каждый день. В отличие от этого, машина Смита задаёт фиксированную траекторию, убирая из уравнения баланс.

Машина Смита: мощь и безопасность

Тем не менее у тренажёра есть свои сильные стороны. Он позволяет сосредоточиться на целевых мышцах и при этом работать с большими весами. Тони Хортон, создатель программы Power Life, объясняет:

"Благодаря встроенным системам безопасности и исключению необходимости удерживать равновесие, часто удаётся поднять больше, чем со свободными весами".

Это делает машину Смита особенно полезной для новичков, которые только знакомятся с базовыми движениями. Кроме того, тренажёр помогает безопасно выполнять упражнения над головой без страховки партнёра.

Где скрывается подвох

Однако фиксированная амплитуда движений — палка о двух концах. С одной стороны, она помогает сосредоточиться на силе. С другой — вынуждает подстраиваться под заданную траекторию. Если ваша анатомия или гибкость не совпадают с ней, можно столкнуться с дискомфортом или даже травмой.

Кроме того, использование исключительно тренажёра лишает вас важной практики работы с балансом и мелкой мускулатурой. В реальной жизни — при переноске коробки или игре в футбол — именно стабилизаторы помогают телу двигаться слаженно и без перегрузок.

Интересные факты

Стандартный олимпийский гриф весит 20 кг (45 фунтов). В машине Смита его вес ощущается легче на 5-10 кг из-за особенностей конструкции.
По данным исследований, упражнения со свободными весами активируют до 40% больше мышечных волокон, чем работа в тренажёре.
Многие профессиональные атлеты комбинируют обе методики: свободные веса для функциональности и машину Смита для изолированной проработки.

Выбор между свободными весами и машиной Смита зависит от вашей цели. Хотите укрепить тело и двигаться естественно — отдайте приоритет штанге, гантелям и гирям. Нужно нарастить силу в изоляции или вы новичок — машина Смита станет верным помощником. А лучший вариант — комбинировать оба подхода, чтобы получить максимум пользы.

