Меньше перерывов — больше результата: как паузы решают судьбу калорий

Во время бега или езды на велосипеде подсчёт калорий кажется простым: пульс стабильно повышен, и данные легко перевести в цифры. Но как только речь заходит о силовых нагрузках, ситуация меняется. Там есть чередование напряжённых подходов и пауз для восстановления, из-за чего расчёт энергозатрат становится менее очевидным.

Когда вы выполняете упражнения, сердце работает быстрее, а во время отдыха ритм замедляется. Тем не менее организм продолжает тратить больше энергии, чем в состоянии покоя, поскольку "гасит" кислородный долг. Более того, расход калорий не останавливается сразу после тренировки: мышцы ещё какое-то время активно восстанавливаются.

Сколько тратится на силовых занятиях

Учёные не раз пытались измерить энергозатраты при работе с отягощениями. В одном эксперименте мужчины тратили в среднем 5,6 ккал в минуту, а женщины — 3,4 ккал. Разница объясняется разной массой тела и количеством мышц: у мужчин оно выше.

В другом исследовании женщины выполняли 10 упражнений по три подхода. За 45 минут они израсходовали примерно 155 ккал, а ещё 31 ккал ушло во время восстановления. В итоге цифры снова оказались близкими к 3,4 ккал в минуту.

Когда учёные проверяли три уровня интенсивности у молодых мужчин, то получили следующие результаты:

лёгкая нагрузка — около 283 ккал за 44 минуты;

средняя — 360 ккал за 61 минуту;

высокая — 610 ккал за 116 минут.

Разница была связана в первую очередь с длительностью тренировки. Если пересчитать данные в ккал/мин, то лёгкая нагрузка оказалась самой затратной — примерно 6,4 ккал/мин.

Советы шаг за шагом

Ориентируйтесь на усреднённые цифры: 3-4 ккал/мин для женщин и 5-6 ккал/мин для мужчин. Сокращайте паузы между подходами, если хотите увеличить расход энергии. Используйте онлайн-калькуляторы (например, ACE Fitness или Verywell Fit), но помните: они могут ошибаться на 100 ккал и более. Следите за составом тела: чем больше мышц, тем выше энергозатраты даже в покое. Фиксируйте прогресс с помощью фитнес-браслета или умных часов, но воспринимайте данные как ориентир, а не точную науку.

Мифы и правда

Миф: тяжёлые веса всегда сжигают больше калорий.

Правда: большое количество повторов с лёгким весом может оказаться даже более энергозатратным.

Миф: калькулятор калорий даёт точный результат.

Правда: для мужчин ошибки могут достигать сотни калорий, у женщин — меньше.

Миф: после тренировки расход энергии прекращается.

Правда: организм ещё какое-то время "дожигает" калории из-за кислородного долга.

FAQ

Как выбрать оптимальную нагрузку?

Ориентируйтесь на уровень подготовки и цель. Для снижения веса подходят более продолжительные тренировки с умеренными весами.

Сколько стоит профессиональный замер калорий?

Анализ с газоанализатором доступен только в спортивных лабораториях, цена варьируется от 2 до 5 тысяч рублей за тест.

Что лучше для похудения: кардио или силовые?

Кардио даёт стабильный расход, но силовые помогают наращивать мышцы, а значит — повышают базовый метаболизм.

Исторический контекст

Попытки оценить энергозатраты при работе с весами начались ещё в середине XX века, когда спортсменам стали доступны первые маски-газоанализаторы. В 1980-х появились первые фитнес-калькуляторы, но их точность оставалась низкой. С развитием носимых гаджетов в 2010-х стало проще отслеживать пульс и динамику нагрузок, однако до сих пор самым надёжным методом остаётся лабораторный анализ кислорода.

А что если…

Если увеличить время отдыха до пяти минут, калорий вы сожжёте заметно меньше, чем при стандартных паузах. А если, наоборот, сократить их до минимума, тренировка станет ближе к интервальному кардио.

Три интересных факта