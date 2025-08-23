Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка в спортзале
Тренировка в спортзале
© unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:30

Секрет силовых тренировок: меньше упражнений — больше результата

Эксперт Джереми Талли назвал безопасные упражнения для начала силовых тренировок

Силовые тренировки — это не обязательно часами тягать железо в спортзале. На самом деле, даже пара коротких занятий в неделю способна укрепить мышцы, улучшить самочувствие и сделать тело более выносливым. Недаром в официальных рекомендациях по физической активности для американцев говорится: как минимум два полноценных силовых тренинга в неделю — это уже шаг к здоровью.

С чего начать новичку

Первый этап — освоение базовых упражнений с собственным весом. Приседания, отжимания, планка, подтягивания: все эти движения можно выполнять дома или в парке, и они помогут подготовить тело к более сложным нагрузкам. Тренеры советуют не торопиться с гантелями и штангой, пока не поставлена техника.

Интересный факт: многие городские парки оборудованы турниками и брусьями, а такие тренировки на свежем воздухе часто оказываются не менее эффективными, чем занятия в фитнес-клубе.

Основные виды силовых тренировок

Существует несколько подходов, и каждый из них можно адаптировать под себя:

  • Собственный вес — лучший старт для новичков, позволяющий отработать форму движений.
  • Резиновые петли и эспандеры — щадят суставы, но отлично нагружают мышцы.
  • Подвесные системы (например, TRX) — популярный способ работать с весом тела под разными углами.
  • Гантели и гири — классический и доступный инвентарь, с которым можно построить эффективную программу.
  • Штанга — инструмент для продвинутого уровня, требующий опыта и контроля техники.
  • Тренажёры — удобны для точечной проработки отдельных групп мышц.

Отдельного упоминания заслуживает мир силовых дисциплин: от пауэрлифтинга и тяжёлой атлетики до бодибилдинга и стронгмена. Но новичку вначале важнее заложить базу, а не гнаться за рекордами.

Как построить занятие

Новичкам достаточно 20-30 минут на тренировку два-три раза в неделю. Важно сосредоточиться на пяти ключевых движениях:

  • присед,
  • наклон (тяга),
  • жим (лежа или стоя),
  • тяга (подтягивания, гребля),
  • перенос (ходьба с весом).

Американский колледж спортивной медицины рекомендует включать 8-10 многосуставных упражнений, по 2-3 подхода, 8-12 повторений. Такая нагрузка не только формирует мышцы, но и делает повседневные движения легче: от подъёма сумок до работы в огороде.

Безопасность превыше всего

Многие опасаются травм. Но эксперты уверяют: при постепенном увеличении нагрузки и контроле техники риск минимален. Как отмечает тренер Джереми Талли, "важнее выстроить хорошие привычки и правильную технику с первых шагов, чем гнаться за весом на штанге".

Если есть сомнения, начните с лёгких упражнений и увеличивайте сложность постепенно. А ещё полезно пригласить тренера или попросить опытного знакомого проконтролировать технику. И главное правило — если движение вызывает боль, лучше остановиться и дать телу отдохнуть.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи назвали упражнения для тазового дна, которые помогают укрепить ягодицы сегодня в 9:10

Простые упражнения для тазового дна делают ягодицы сильнее без лишних усилий

Сильные ягодицы начинаются с тазового дна: узнайте, как дыхание и простые упражнения меняют тело и здоровье в лучшую сторону.

Читать полностью » Фитнес-эксперты объяснили, как heel touches улучшают гибкость позвоночника сегодня в 8:50

Упражнение, о котором молчат фитнес-гуру: сила в простоте

Heel touches кажутся простыми, но именно они укрепляют мышцы кора, снижают риск болей в спине и улучшают гибкость позвоночника. Узнайте, как их делать правильно.

Читать полностью » Эксперт по реабилитации Грейсон Уикхэм объяснил пользу упражнения kick through для баланса сегодня в 5:50

Упражнение, похожее на танец, скрывает в себе проверку тела на прочность

Упражнение, похожее на танцевальный элемент, способно укрепить плечи, пресс и суставы, развить баланс и гибкость — и защитить от травм.

Читать полностью » Фитнес-тренеры объяснили, как правильно выбрать размер фитбола по росту сегодня в 5:30

Фитбол укрепляет мышцы быстрее, чем тренажёры: в чём секрет

Фитбол кажется простым мячом, но способен укрепить мышцы, улучшить осанку и даже заменить стул в офисе. Как правильно выбрать и накачать его?

Читать полностью » Учёные из Acta Orthopaedica назвали лучшие упражнения для внутренней части трицепса сегодня в 5:10

Как прокачать руки без спортзала: секрет медиальной головки трицепса

Хотите, чтобы руки выглядели мощнее и гармоничнее? Секрет в медиальной головке трицепса. Узнайте, какие упражнения помогут выделить её.

Читать полностью » Зак Армстронг из YogaSix перечислил четыре упражнения для подвижности утром сегодня в 4:50

Почему самый обычный подъём с кровати превращается в проверку на выносливость

Почему утренний подъём становится испытанием и как четыре простых упражнения помогут сделать его лёгким стартом дня без боли и скованности.

Читать полностью » Инструктор йоги Шонна Дэвис рекомендовала позы для улучшения гибкости тазобедренных суставов сегодня в 4:30

Как снять зажимы в бёдрах без тренажёров и походов в зал

Всего 20 минут йоги способны снять зажимы в бёдрах и вернуть телу лёгкость. Узнайте, какие простые позы помогают справиться с напряжением.

Читать полностью » Специалисты по фитнесу предложили варианты 10-минутной тренировки для разных уровней сегодня в 4:26

10 минут ада: простой комплекс превращается в испытание силы и характера

10 минут, которые проверят силу и выносливость: становая тяга с гантелями и стойка на руках. Три уровня сложности и советы по технике.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Подъёмы на носки улучшают силу и снижают риск травм ахиллова сухожилия — медики
Наука и технологии

Учёные доказали: 56% новостей о внеземной жизни содержат преувеличения
Садоводство

5 принципов создания топиари: секреты стрижки фигурных кустов в Ростовской области
Авто и мото

Новый Jeep Cherokee 2025 получил 210-сильный гибрид и сохранил внедорожные параметры
Садоводство

Подкормка фосфором и калием помогает флоксам восстановиться после цветения
Еда

Рецепт салата из рыбных консервов с рисом и яйцом
Красота и здоровье

Как работает дефицит калорий: диетолог Королева объяснила, что нужно знать для эффективного похудения
Наука и технологии

30 тысяч световых лет от Земли: как нейтронные звезды имитировали темную материю
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru