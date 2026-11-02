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Женщина на тренировке после 50
Женщина на тренировке после 50
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Арсений Громов Опубликована сегодня в 18:50

Вместо дивана — гантели и выпады: в 79 лет женщина выстроила режим из силовых, кардио и пилатеса

В 79 лет женщина, начавшая систематические силовые тренировки в начале седьмого десятка жизни, демонстрирует результаты, которые часто неожиданны для тех, кто ассоциирует старение исключительно с угасанием функций. Её опыт, описанный в материале Women’s Health, показывает, что смена типа физической активности в пожилом возрасте способна привести к ощутимому приросту силы и устойчивости в повседневных делах.

Ранее её отношения со спортом носили эпизодический характер: от тенниса и бегу в детстве до случайных занятий аэробикой и силовыми упражнениями по видеороликам во взрослой жизни. Переломным моментом стало решение в 70 лет сосредоточиться не просто на активности, а на целенаправленном наращивании мышечной массы и силы как основе независимости в будущем. Она записалась в студию Burn Boot Camp, где занятия сочетали работу с отягощениями и групповую динамику. Этот формат позволил получить профессиональный контроль над техникой и научиться адаптировать движения под свои физические возможности, что стало ключевым условием безопасного прогресса.

Параллельно с изменением тренировочного режима был скорректирован рацион: увеличилось потребление белка (лосось, яйца, тунец) для поддержки мышечного восстановления, при этом сохранялась умеренность и отсутствие жёстких запретов на любимые продукты. Через семь лет таких изменений её текущая рутина строится на трёх столпах: силовые тренировки, кардио-кондиционирование и пилатес на реформере.

Структура занятий в силовых классах включает проходку пяти-семи станций с выполнением упражнений на определённое количество повторений или времени. В дни работы с верхними частями тела используются жимы гантелей стоя, подтягивания, отжимания, разгибания на трицепс и тяги. Для нижней части тела в арсенале есть становая тяга, румынская тяга, выпады и вариации приседов. Кардиосессии предполагают упражнения с собственным весом: прыжки через скакалку или на месте, бег на месте, берпи и взрывные бега. Важно, что подход к нагрузкам строго прогрессивный: каждые несколько недель вес отягощений увеличивается для стимуляции дальнейшего роста мышечной силы.

Конкретные цифры её прогресса выглядят вполне обыденно для тренированного атлета, но значимы в контексте возраста: переход от 10-фунтовых гантелей к 12-фунтовым при жиме стоя, увеличение веса в упражнениях на грудь с 20 до 25 фунтов и выполнение румынской тяги с весом 70 фунтов, ставшим личным рекордом. Эти показатели свидетельствуют о реальной адаптации мышечных и нервных систем к возрастающим нагрузкам, что напрямую влияет на повседневную функциональность. Переноска покупок, самостоятельное управление автомобилем и поддержание активности в течение дня стали менее затратными по энергетическому ресурсу.

Дополнительным элементом её системы является пилатес на реформере, который она практикует один-два раза в неделю в дни без тяжёлых отягощений. Эта низкоинтенсивная нагрузка работает на гибкость, мобильность и стабильность, что проявляется в улучшении баланса и осанки. Базовая ежедневная активность поддерживается на уровне 5 000 шагов, дополненных растяжкой тазобедренных и плечевых суставов.

Отличительной чертой её подхода является отсутствие стремления к эстетическому результату или конкуренции. Целью является функциональная независимость и сохранение способности к активной жизни. Отказ от бега в пользу ходьбы при дискомфорте в коленных суставах рассматривается не как поражение, а как рациональная адаптация, позволяющая сохранять регулярность занятий без риска травм. Такой взгляд на тренировку как на инструмент управления качеством жизни, а не как на соревнование с молодым собой, определяет устойчивость её мотивации и последовательность действий.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам

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