Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зарядка
Зарядка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Силовые тренировки после 50: простые движения, которые возвращают молодость телу

Ученые США: после 30 лет люди теряют до 5% мышечной массы каждое десятилетие

Попробуйте представить: обычные приседания или лёгкие гантели могут оказаться вашим главным "секретным оружием" против старения. Именно силовые тренировки способны замедлить потерю мышечной массы, укрепить кости и подарить ощущение уверенности в движении даже после 50 лет. Но стоит ли начинать, если вы никогда не были "фанатом" спортзала? Эксперты уверяют — да. Причём начать можно без штанги и тяжёлых весов.

Почему это так важно

С возрастом организм естественным образом теряет мышечные волокна и плотность костей — процесс, известный как саркопения. По данным Harvard Health, уже после 30 лет человек может терять до 5% мышечной массы за каждое десятилетие. Особенно быстро исчезают так называемые быстрые мышечные волокна (type II), отвечающие за мощные и резкие движения: вставание со стула, подъем по лестнице, удержание равновесия. "Именно эта потеря повышает риск падений и зависимости от посторонней помощи", — отмечает тренер Нэнси Маккарти.

Чтобы этого избежать, силовые нагрузки становятся не роскошью, а необходимостью. "С возрастом сохранение силы важнее, чем когда-либо", — подтверждает исследователь Университета Майами Кери Стрэнд.

С чего начать

Главное правило — не спешить. Врачи рекомендуют сначала обсудить состояние здоровья с терапевтом, особенно при проблемах с давлением или остеопорозе. Оптимально — первые занятия проводить с тренером. Он поможет подобрать вес, скорректировать технику и предложить безопасные варианты упражнений.

Начать можно с простого:

  • упражнения с собственным весом — приседания, отжимания, планки;
  • лёгкие гантели — от 0,5-1 кг для постепенного увеличения нагрузки;
  • резиновые ленты — щадящая альтернатива тренажёрам;
  • тренажёры — безопасный способ контролировать амплитуду и нагрузку.

Как тренироваться

Рекомендации специалистов: 2-3 занятия в неделю, разделяя их по типу нагрузки (например, день "толкающих" упражнений и день "тянущих"). Важно оставлять 1-2 дня на восстановление, так как пожилым людям требуется больше времени для регенерации мышц.

Длительность тренировки варьируется: новички начинают с 20 минут, постепенно доходя до 45-60. Лучше уделять внимание качеству движений, чем гнаться за количеством повторов. "Если правильная техника теряется уже на шестом повторении — пора остановиться", — советует Маккарти.

Лучшие упражнения после 50

Эксперты выделяют базовые движения, которые влияют на независимость в быту:

  • приседания — помогают вставать и садиться без посторонней помощи;
  • жим ногами и ягодичный мостик — укрепляют нижнюю часть тела;
  • отжимания и тяги — развивают силу рук и спины;
  • планки и боковые планки — тренируют мышцы корпуса и улучшают баланс.

Интересный факт

По данным Национального института здоровья США, регулярные силовые тренировки снижают риск падений у пожилых людей почти на 30%. А исследования 2014 года показывают: занятия помогают сохранить плотность костей и отсрочить развитие остеопороза.

Силовые упражнения после 50 лет — это не про накачку мышц, а про здоровье, самостоятельность и качество жизни. Начав с простых шагов, вы сможете укрепить тело и сохранить активность на долгие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Грейсон Уикхэм: массажный ролик снижает риск травм и облегчает боль в мышцах сегодня в 4:30

Секрет спортсменов: как простой ролик заменяет массаж и возвращает лёгкость телу

Простое приспособление помогает не только снять напряжение после тренировки, но и предотвратить травмы. Узнайте, как использовать его с пользой.

Читать полностью » Программа: 20 секунд работы и 10 отдыха в формате табата плюс AMRAP на 4 минуты сегодня в 4:26

Всего 4 минуты — и мышцы горят: секрет взрывного CrossFit-комплекса

Тренировка, которая сочетает Табату и AMRAP, проверит вашу выносливость и силу. Узнайте, как масштабировать упражнения под свой уровень.

Читать полностью » Исследование Physiology and Behavior показало рост мышц без отягощений сегодня в 2:10

Пять движений с весом тела, которые заменяют дорогие фитнес-программы

Ежедневные тренировки с весом тела обещают силу, выносливость и сжигание калорий. Но есть нюанс: как понять, когда пора остановиться?

Читать полностью » Джош Хоноре представил комплекс 10х10 для укрепления мышц кора сегодня в 1:00

Одно неверное движение — и осанка рушится: спасает тренировка 10х10

Этот экспресс-комплекс из 10 упражнений поможет укрепить мышцы пресса и улучшить осанку всего за несколько минут.

Читать полностью » Пол Галло из Американского колледжа спортивной медицины назвал причины зевоты при тренировках сегодня в 1:30

Зевота во время тренировки: странный сигнал организма, который нельзя игнорировать

Почему во время тренировки мы начинаем зевать и стоит ли этого бояться? Разбираем неожиданные причины и скрытые сигналы организма.

Читать полностью » Тренировка на время в CrossFit: схема из трёх раундов со штангой и берпи сегодня в 1:26

15 минут ада: прыжки, становая и берпи превратили тренировку в настоящий челлендж

Три раунда за 15 минут: прыжки, становая тяга и берпи. Как правильно распределить силы и адаптировать тренировку под свой уровень?

Читать полностью » Томас Уотсон: холмовые повторы улучшают скорость и экономичность бега сегодня в 1:10

Бег в гору работает как тренажёр для ног, но даёт неожиданный бонус

Короткая, но мощная тренировка в гору способна заменить целый день в спортзале: укрепляет ноги, ускоряет бег и снижает риск травм. Узнайте как.

Читать полностью » Приливы во время менопаузы помогают уменьшить физические нагрузки — объяснила тренер Кэрол Майклс сегодня в 0:50

Спорт и жара внутри тела: что на самом деле запускает приливы

Приливы во время менопаузы способны выбить из колеи даже во время спорта. Но правильный подход к тренировкам поможет их пережить легче.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренеры ISSA объяснили, как метод 21 помогает нарастить мышцы с гантелями
Еда

Как приготовить простой пирог с ягодами: пошаговая инструкция и рекомендации
Дом

Ароматизация дома: как управлять настроением при помощи запахов
Еда

Сметанный соус: как приготовить идеальную подливку для блюд
Туризм

Вьетнам в сентябре: актуален ли отдых в Нячанге и на Фукуоке
Спорт и фитнес

Каролина Араухо представила 20-минутную лестничную HIIT-тренировку
Культура и шоу-бизнес

Райан Рейнольдс удалил пост о дне рождении Блейк Лайвли и не поздравил её в 2025 году
Питомцы

Эксперты назвали породы, трудные для содержания в семьях: акита, афганская борзая и бульдог
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru