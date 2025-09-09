Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания со штангой
Приседания со штангой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Один расчёт, который объяснит, почему тяжёлые спортсмены нередко слабее лёгких

Коэффициент силы к весу: данные College Sports Scholarships

Сила в спорте и фитнесе оценивается не только по абсолютным показателям, то есть по количеству поднятого веса, но и по тому, насколько она соотносится с массой тела. Именно поэтому специалисты используют понятие "коэффициент силы к весу" (Strength-to-Weight Ratio, SWR). Этот показатель помогает понять, насколько эффективно человек использует собственные физические ресурсы, и может многое рассказать как о прогрессе в тренировках, так и о балансе между развитием разных мышечных групп.

Что означает сила относительно веса

Сила к весу показывает, сколько килограммов спортсмен способен поднять в сравнении с собственной массой тела. Формула проста: вес снаряда делится на вес самого атлета. К примеру, если мужчина весом 70 килограммов выполняет жим штанги в 90 килограммов, его коэффициент равен 1,28. При этом человек с массой 90 килограммов, поднявший 100, получает значение ниже — всего 1,11, хотя в абсолютных цифрах его вес больше.

Таким образом, этот показатель важен не для демонстрации максимальных рекордов, а для оценки относительной силы и эффективности тренировок. У разных людей коэффициент может сильно отличаться в зависимости от уровня подготовки, типа телосложения и особенностей тренинга.

Индивидуальные различия и половые особенности

Мужчины, как правило, имеют более высокие показатели, так как обладают большим количеством мышечной массы. Для женщин коэффициент часто ниже, но это не говорит о недостатке силы, а лишь отражает физиологические различия. Например, данные ресурса ExRx. net показывают: спортсмен-мужчина весом 75 килограммов, находящийся на среднем уровне подготовки, способен выполнить становую тягу с весом около 134 килограммов (SWR = 1,8). Женщина той же весовой категории показывает среднее значение 86 килограммов (SWR = 1,15).

Как составить силовой профиль

Для более точной оценки рекомендуется рассчитывать коэффициент не по одному упражнению, а по комплексу базовых движений. В пауэрлифтинге и тяжёлой атлетике обычно используют пять тестов: жим лёжа, присед, становая тяга, рывок и взятие на грудь.

Алгоритм прост:

  1. Выполнить каждое упражнение с максимальным весом на одно повторение.

  2. Разделить этот вес на собственную массу тела.

  3. Сложить все полученные значения и разделить их на количество упражнений.

Так формируется общий профиль силы, позволяющий выявить сильные и слабые стороны. Например, у спортсмена могут быть высокие показатели в жиме, но низкие — в приседаниях, что говорит о дисбалансе между верхом и низом тела.

Почему важен баланс

Разница в коэффициентах для разных упражнений — нормальное явление. Но слишком большой разрыв может указывать на перекос в тренировках. Если атлет много времени уделяет грудным мышцам и трицепсу, но пренебрегает ногами, SWR в жиме будет высоким, а в приседе и тяге — заметно ниже. Это влияет не только на эстетику тела, но и на общую функциональность.

Влияние тренировочного опыта

Новички, занимающиеся всего несколько месяцев, обычно имеют более низкие показатели. С годами и систематическими тренировками SWR повышается. Продвинутые спортсмены нередко демонстрируют коэффициент выше 2, что считается очень высоким уровнем.

Значение для разных видов спорта

Коэффициент силы к весу важен не только для тяжелоатлетов. Он напрямую отражается на результатах в других дисциплинах:
• гимнасты с высоким SWR легче выполняют силовые элементы на перекладине или кольцах;
• велосипедисты быстрее поднимаются в гору;
• бегуны и пловцы с высокой относительной силой показывают лучший разгон и экономят энергию.

В то же время, избыточный набор мышечной массы не всегда полезен. Для спортсменов на выносливость или гимнастов лишний вес, даже если он состоит из мышц, становится помехой.

Как улучшить показатели

Работа над коэффициентом требует не только силовых тренировок, но и контроля массы тела. Здесь важны два фактора:
• функциональные упражнения с собственным весом (подтягивания, отжимания, планка, работа на корпус);
• поддержание оптимального процента жировой ткани за счёт сбалансированного питания.

По данным Американского совета по физическим упражнениям, средние показатели жировой массы у мужчин-атлетов составляют 6-13 %, у женщин — 14-20 %. Это естественные различия, связанные с физиологией. Если уровень жира слишком высок, снижение веса улучшит коэффициент. Но в случае уже сухого телосложения снижение массы за счёт мышц, наоборот, приведёт к падению SWR.

Главный вывод

Коэффициент силы к весу — универсальный инструмент, который помогает оценивать эффективность тренировок, отслеживать прогресс и корректировать программу. Он одинаково важен для тяжелоатлетов, бегунов, гимнастов и тех, кто просто стремится развивать гармоничное и сильное тело.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Mayo Clinic объяснили, как рассчитать максимальную частоту сердечных сокращений сегодня в 4:30

Бег превращается в жиросжигающую машину только при одном условии

Оптимальная скорость бега для похудения зависит не только от темпа, но и от частоты сердечных сокращений. Как попасть в нужную зону и удержаться в ней?

Читать полностью » Эксперты по тренировкам: отжимания на одной руке требуют 12–15 классических повторений в базе сегодня в 4:10

Пресс, грудь, спина и руки — как одно движение заставляет работать всё тело

Отжимания на одной руке не только усложняют тренировку, но и раскрывают скрытый потенциал мышц груди и рук. Узнайте, как безопасно освоить технику.

Читать полностью » Вес после тренировки растёт из-за восстановления мышц и накопления воды — специалисты сегодня в 4:10

Лишние килограммы после спортзала: что скрывает стрелка весов

Почему стрелка весов может показывать больше после тренировки, хотя вы изнуряли себя в спортзале? Разбираемся, что скрывается за этими цифрами.

Читать полностью » Медики рассказали, сколько калорий сжигается при подъёме по лестнице за 30 минут сегодня в 1:50

Лестница, которая заменяет спортзал: секрет, о котором забывают миллионы

Лестница может стать полноценным тренажёром, если знать, как её использовать. Узнайте, какие неожиданные плюсы скрывает этот привычный путь наверх.

Читать полностью » Том Биггарт: ежедневные отжимания могут вызвать боль в плечах и шее сегодня в 1:30

Одно упражнение, которое может превратить спорт в хроническую боль

Отжимания считаются универсальным упражнением, но ежедневная практика может замедлить прогресс и привести к травмам. Разбираем, как избежать ошибок.

Читать полностью » Косые мышцы живота: какие упражнения формируют стройную талию сегодня в 1:18

Всего 15 минут — и боковой пресс горит: этот комплекс меняет фигуру быстрее бега

Интенсивная 15-минутная программа для бокового пресса помогает укрепить талию, развить выносливость и придать фигуре спортивный рельеф.

Читать полностью » Учёные из Ace Fitness подтвердили эффективность аб-роллера как замену скручиваний сегодня в 1:10

Одно движение с аб-роллером — и мышцы получают нагрузку, сравнимую с тяжёлой тренировкой

Колесо для пресса кажется простым, но оно способно превратить обычную тренировку в серьёзное испытание для всего тела. В чём секрет его эффективности?

Читать полностью » American Heart Association назвала правила разминки и заминки перед 5K сегодня в 0:50

Пять километров, которые меняют жизнь: секрет дистанции для каждого

Пробежать 5 километров не так сложно, как кажется. Узнайте, сколько времени занимает подготовка и какие шаги помогут дойти до финиша без травм.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Как выглядит СТС и чем он отличается от ПТС: разъяснения ГИБДД
Садоводство

Эксперты предупредили: луковицы нельзя сажать вверх дном при осенней посадке
Спорт и фитнес

Mayo Clinic Proceedings: бег 10 км в неделю продлевает жизнь на несколько лет
Питомцы

Ветеринары: молоко и сметана вызывают у кошек расстройства пищеварения
ДФО

Экономист Кривелевич: ключевая ставка загоняет Россию в новую ловушку
Садоводство

Защита растений пластиковыми стаканчиками: как создать барьер от гусениц за 3 шага
Еда

Классический медовый торт: пошаговый рецепт на водяной бане
Спорт и фитнес

Какие упражнения безопасны при язве желудка — рекомендации врачей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet