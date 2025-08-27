Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

бычная ошибка в подготовке к спорту превращает мышцы в слабое звено

Физиотерапевт Зак Мэрион назвал упражнения с гантелями для разминки перед силовой тренировкой

Когда речь заходит о силовых тренировках, большинство людей вспоминает о штангах, гантелях и тяжёлых подходах. Но мало кто задумывается, что качественная разминка с элементами силовой подгрузки способна не только уберечь от травм, но и заметно улучшить результаты. Обычные растяжки и суставная гимнастика хороши, но они не включают мышцы так глубоко, как упражнения с лёгким весом.

Почему стоит добавить гантели в разминку

Физиотерапевт и тренер iFit Зак Мэрион утверждает: "Когда вы нагружаете тело, активируется не только мышечная система, но и центральная нервная система вместе с нейронами, которые отвечают за сокращение мышц". Это значит, что даже лёгкая подгрузка помогает лучше включить мышцы и связки, повысить подвижность суставов и подготовить тело к тяжёлым упражнениям. Уже после 10 повторений можно почувствовать заметные изменения — мышцы становятся эластичнее, а риск травм снижается.

Важно не гнаться за максимальным весом. По словам Мэриона, оптимальный вариант — гантель, которая ощущается достаточно увесистой, но не вызывает усталости. Обычно это половина от рабочего веса в основном упражнении. Главная цель здесь — разбудить мышцы, а не вымотать их.

Секрет в технике и времени

Мэрион подчёркивает: "Чем дольше длится сокращение, тем выше потребность в нейромышечном включении". Именно поэтому стоит выполнять движения медленно и контролируемо — это усилит эффект и позволит генерировать больше силы в основной тренировке.

Интересный факт: подобные "силовые разминки" всё чаще применяются в профессиональном спорте. Они помогают не только разогреться, но и развить координацию, устойчивость и даже повысить скорость реакции.

5 упражнений для подвижности и силы

Вот подборка упражнений от Зака Мэриона, которые можно включать в разминку. Они сами по себе являются полноценными движениями для развития силы, но с лёгким весом выполняют роль подготовки:

Ягодичный мост с пуловером

  • Отлично включает мышцы ягодиц, груди и спины.
  • 2 подхода по 5 повторений.

Шаг вниз с гантелью (Dumbbell Step-Down)

  • Работают ноги и ягодицы, улучшается баланс.
  • 2 подхода по 5 повторений на каждую сторону.

Румынская тяга на одной ноге

  • Развивает стабильность, укрепляет мышцы задней поверхности бедра.
  • 2 подхода по 5 повторений.

Турецкий подъём (Turkish Get-Up)

  • Полноценное упражнение для всего тела, улучшает координацию.
  • 2 подхода по 5 повторений.

Арм-бар (Arm Bar)

  • Сильная активация плечевого пояса и кора.
  • 2 подхода по 5 повторений на каждую руку.

    Добавив всего несколько простых движений с лёгкой гантелью в начало тренировки, вы сделаете мышцы более "отзывчивыми", укрепите связки и получите заметный прирост силы в основных упражнениях. Такая разминка не только разогревает, но и учит тело работать эффективнее.

