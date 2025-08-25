Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:37

Всего два упражнения, и результат поражает: проверка силы и выносливости за один заход

Двухэтапная программа: проверка силы жима и выносливости на велосипеде

Десять минут кажутся вечностью, когда речь идёт о максимальной нагрузке. Именно такой формат предлагает новая двухэтапная тренировка: проверка силы плечевого жима и выносливости на велосипеде Echo. Это испытание подходит как для опытных спортсменов, так и для новичков, если правильно подойти к выбору веса и технике.

Первый этап: сила и контроль

В течение 10 минут необходимо выполнить жим стоя с двумя повторениями на максимально возможный вес. Начинать стоит с лёгкой нагрузки, постепенно повышая её, чтобы достичь двухповторного максимума. Новички могут сосредоточиться не на весе, а на правильной механике движения, удерживая нагрузку в комфортных пределах.

Второй этап: выносливость и скорость

После трёхминутного отдыха — ещё одно испытание: десять минут интенсивной езды на велосипеде Echo. Цель — потратить как можно больше калорий. Ключ к успеху здесь — задать целевой темп и стараться его удерживать, оставив силы на финальный рывок. Последняя минута должна восприниматься как финишная прямая.

Что публиковать после тренировки

Участники должны зафиксировать три показателя:

  • Максимальный вес в жиме на плечи (в фунтах).
  • Количество сожжённых калорий на велосипеде.
  • Итоговую сумму: вес + калории.

Масштабирование и адаптация

  • Если десять минут на велосипеде кажутся слишком тяжёлыми, можно сократить время.
  • Жим стоя легко заменить гантелями — это упростит технику и сделает упражнение безопаснее.
  • При травмах или ограничениях подойдёт жим лёжа или даже жим одной гантелью.
    • Для второй части допустимы любые кардиотренажёры, доступные спортсмену.

Советы тренера

При выполнении жима важно держать напряжёнными мышцы живота, ягодицы и квадрицепсы. Это поможет избежать чрезмерного прогиба в пояснице и сохранить правильную технику.

