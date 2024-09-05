Стрельба у генконсульства Израиля в Мюнхене: сотрудники не пострадали, стрелок нейтрализован

В Мюнхене произошел инцидент со стрельбой в непосредственной близости от генерального консульства Израиля, однако сотрудники дипломатической миссии не пострадали.
Пресс-служба израильского МИД сообщила, что стрелок был оперативно обезврежен немецкими силами безопасности, и ситуация находится под их полным контролем.
В день инцидента консульство было закрыто в связи с проведением церемонии памяти жертв трагедии на Олимпийских играх в Мюнхене, где в 1972 году погибли израильские спортсмены. В результате происшествия никто из работников консульства не пострадал.
Фото: commons. wikimedia.org/Henning Schlottmann (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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