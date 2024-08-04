Олимпиада в Париже для спортсменки из Грузии стала десятой

Спортсменка из Грузии завершает свою карьеру после десяти Олимпийских игр

Нино Салуквадзе из Грузии стала первой женщиной, участвовавшей в десяти Олимпийских играх, пишет euronews.

Стрелок из Грузии побывала на всех летних Олимпийских играх с 1988 года в Сеуле - тогда она выступала за советскую сборную.

55-летняя спортсменка признается, что Игры стали масштабнее, профессиональнее, а конкуренция - жестче, чем когда-либо.

Салуквадзе рассматривала возможность завершения карьеры после своей первой Олимпиады в 19 лет, когда она выиграла золотую и серебряную медали.

Приезд на Олимпиаду в Париж был данью уважения ее отцу Вахтангу, который также был ее тренером. Он умер незадолго до Игр-2024.

Именно он отговорил ее от завершения карьеры.

"Он был моим наставником не только в спорте, но и в жизни. Он был мудрым человеком", - рассказала спортсменка.

Фото: Freepik/wirestock