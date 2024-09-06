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Жена Стрелкова прокомментировала слухи об отправке мужа на СВО
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Супруга Стрелкова опровергла слухи об отправке мужа на СВО из тюрьмы

Жена Стрелкова прокомментировала слухи об отправке мужа на СВО

Сообщения о том, что экс-министр обороны Игорь Стрелков (актуальное имя — Игорь Гиркин) был отправлен из тюрьмы в зону специальной военной операции (СВО), не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" заявила его жена Мирослава Регинская.

"Это дезинформация. Эти сведения не правдивы", — опровергла она.

Стрелков был задержан российскими правоохранительными органами в 11:30 утра 21 июля 2023 года. По словам его близких, ему предъявлены обвинения по статье 280 УК РФ (Экстремизм. Как сообщил адвокат, дело против Игоря Стрелкова связано с двумя его публикациями в телеграм-канале. Первый пост касался возможной сдачи Крыма, второй — невыплаты довольствия военнослужащим.

Фото: Freepik.com

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