Российская авиация и ракетные войска совершили точные удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Минобороны РФ сообщает, что целями стали районы сосредоточения личного состава и военной техники резервов украинской армии.
Удары были нанесены по позициям следующих частей ВСУ:
- 22-я и 115-я механизированные бригады;
- 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады;
- 92-я штурмовая бригада;
- 1-я бригада нацгвардии;
- 101-я, 103-я, 106-я, 107-я и 129-я бригады теробороны.
Эти части были дислоцированы в районах населённых пунктов Белополье, Боромля, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Хотень, Юнаковка и Ямполь.
Кроме того, российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области. Целями стали районы населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Кругленькое, Казачья Локня, Косица, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина и Снагость.
Ранее российские военные отразили несколько атак украинских боевиков в направлениях населённых пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное в Курской области, а также сорвали попытки атак противника в направлениях Борков, Камышевки и Марьевки. В результате действий российских войск ВСУ понесли значительные потери в районах 17 населённых пунктов региона.
Действия российской авиации и ракетных войск позволили нанести значительный ущерб позициям ВСУ и сорвать их планы по наступлению в регионе. Российские военные продолжают удерживать контроль над ситуацией и готовы отразить любые попытки атак противника.
Фото: From Wikimedia Commons/ Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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