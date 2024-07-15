Телевизионная станция WPXI из Пенсильвании сообщает, что правоохранительные органы обнаружили подозрительного мужчину за полчаса до нападения на бывшего президента США Дональда Трампа.
Этот человек впоследствии открыл огонь по экс-главе государства.
Согласно информации телеканала, один из восьми местных полицейских, привлеченных для усиления безопасности мероприятия, заметил и сфотографировал злоумышленника на крыше здания, расположенного вблизи места проведения митинга.
Ссылаясь на многочисленные источники в правоохранительных кругах, WPXI утверждает, что Томаса Крукса заметили на крыше примерно за 30 минут до инцидента. В результате стрельбы пострадали Трамп и еще два человека из толпы, а также погиб бывший руководитель пожарной охраны.
Другие средства массовой информации также приводят свидетельства очевидцев, которые утверждают, что видели Крукса и пытались привлечь к нему внимание полицейских и агентов Секретной службы.
После того как мужчина произвел несколько выстрелов с крыши в направлении сцены, где выступал Трамп, он был нейтрализован ответным огнем.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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