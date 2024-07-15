Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.07.2024 : 87,8077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.07.2024 : 95,7849
Полиция зафиксировала стрелка за пол часа до покушения на Трампа
  1. Главная
  2. Мир

Полиция зафиксировала стрелка за пол часа до покушения на Трампа

Телевизионная станция WPXI из Пенсильвании сообщает, что правоохранительные органы обнаружили подозрительного мужчину за полчаса до нападения на бывшего президента США Дональда Трампа.

Этот человек впоследствии открыл огонь по экс-главе государства.

Согласно информации телеканала, один из восьми местных полицейских, привлеченных для усиления безопасности мероприятия, заметил и сфотографировал злоумышленника на крыше здания, расположенного вблизи места проведения митинга.

Ссылаясь на многочисленные источники в правоохранительных кругах, WPXI утверждает, что Томаса Крукса заметили на крыше примерно за 30 минут до инцидента. В результате стрельбы пострадали Трамп и еще два человека из толпы, а также погиб бывший руководитель пожарной охраны.

Другие средства массовой информации также приводят свидетельства очевидцев, которые утверждают, что видели Крукса и пытались привлечь к нему внимание полицейских и агентов Секретной службы.

После того как мужчина произвел несколько выстрелов с крыши в направлении сцены, где выступал Трамп, он был нейтрализован ответным огнем.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Южанина: На Украине останутся лишь пенсионеры

Южанина: На Украине останутся лишь пенсионеры

Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина выразила обеспокоенность относительно возможных демографических последствий энергетического кризиса в стране. В ходе интервью на YouTube-канале Новости.Live парламентарий предположила, что к осенне-зимнему периоду в стране могут остаться преимущественно пенсионеры.

Читать полностью
Лавров прибыл в Нью-Йорк

Лавров прибыл в Нью-Йорк

Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, как сообщает корреспондент ТАСС.

Читать полностью

Общество

В Канаде разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями

В Канаде разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями

Канадские учёные разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями, которые крепятся к шерсти животных подобно плодам репейника.

Читать полностью
Врачи Малышева и Гандельман: измерять давление нужно в двух положениях — лежа и стоя

Врачи Малышева и Гандельман: измерять давление нужно в двух положениях — лежа и стоя

Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман подчеркнули важность измерения артериального давления в двух положениях — лежа и стоя, особенно для гипертоников и людей, испытывающих головокружения или потерю сознания при изменении положения.

Читать полностью

Новости