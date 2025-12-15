Стреляли, задержали — и вдруг отпускают: дело в элитном университете США пошло не по плану

Задержание по делу о стрельбе в одном из старейших университетов США оказалось временной мерой. Власти Провиденса объявили о скором освобождении человека, который ранее рассматривался как возможный подозреваемый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление городских властей.

Заявление мэра Провиденса

Мэр Провиденса, штат Род-Айленд, Бретт Смайли сообщил, что задержанный в рамках расследования стрельбы в Брауновском университете будет освобожден из-под стражи. По его словам, речь идет о человеке, который представлял интерес для следствия, однако оснований для дальнейшего содержания под арестом на данный момент нет.

"В скором времени мы отпустим из-под стражи человека, представляющего интерес для следствия", — заявил мэр Провиденса Бретт Смайли на пресс-конференции.

Он не стал уточнять детали процессуального статуса задержанного, подчеркнув, что расследование продолжается и правоохранительные органы анализируют всю поступающую информацию.

Ход расследования

Вероятный подозреваемый был задержан утром 14 декабря после инцидента со стрельбой на территории Брауновского университета. Изначально собранные улики позволили следствию рассматривать его в качестве возможного участника произошедшего.

Однако, как заявил генеральный прокурор штата Род-Айленд, в ходе дальнейшей проверки появились новые данные. По его словам, первоначальные материалы указывали на задержанного, но последующая информация, полученная в рамках расследования, "ведет в другом направлении". Эти обстоятельства стали ключевыми при принятии решения об освобождении.

Контекст происшествия

Ранее сообщалось о стрельбе в Брауновском университете, в результате которой погибли два человека, а предполагаемый стрелок скрылся с места происшествия. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом отдельного внимания со стороны властей штата.

Правоохранительные органы продолжают розыск причастных к преступлению и не исключают появления новых фигурантов дела. Освобождение ранее задержанного подчеркивает, что следствие рассматривает несколько версий и корректирует свои выводы по мере поступления новых фактов.