От сочных ćevapi до необычного мороженого с базиликом: гастротур по Будве
Будва — не только старые башни и лазурная вода, но и настоящая уличная кухня, где каждая улочка скрывает свой гастрономический секрет. За один день я успел перекусить больше, чем в трёх ресторанах, и понял: лучшие вкусы здесь подают именно с колёс.
Бутерброд с хамоном и каймаком
Первое, что стоит искать у киосков у моря, — свежая лепёшка, начинённая тонкими ломтиками Njeguški_pršut и щедрой порцией каймака. Сочный прошутто в тандеме с нежным сливочным сыром и хрустящим хлебом — идеальный сэндвич на ходу. Его цена редко превышает 3 € в сезон.
Сочная классика — ćevapi на гриле
За углом старого города я нашёл прилавок, где пекут ćevapi прямо на открытом огне. Маленькие шашлычки из рубленого мяса подают с луковыми кольцами и лепёшкой, смазанной маслом. На такой перекус уходит не более 4 €, а энергии хватает до самого вечера.
Морские деликатесы на шпажках
Неподалёку от рыночной площади стоит ларёк с морепродуктами. Свежие мидии и креветки нанизывают на деревянные шпажки, обжаривают с чесноком и рубленой петрушкой, сбрызгивают лимоном — и вы получаете лёгкую закуску за 3-5 €. Летний бриз и звук моря делают это блюдо особенно атмосферным.
Мороженое с базиликом и лаймом
В середине дня я зашёл в маленький фургончик с домашним мороженым. Самое необычное сочетание — базилик и лайм: тонкая травяная нотка на фоне цитрусовой свежести. Стоимость — около 2,5 € за шарик. Такой десерт моментально освежает и удивляет даже бывалого гурмана.
Финиш сладкой нотой — priganice с мёдом
В завершение маршрута загляните к пекарю, где жарят прганице — мини-пончики на топлёном масле. Подают их с алтайским мёдом или ягодным джемом. За порцию из пяти штук попросят 3 €, но удовольствие того стоит: мягкий центр и золотистая корочка не дадут уснуть.
