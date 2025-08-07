От сочных ćevapi до необычного мороженого с базиликом: гастротур по Будве

Будва — не только старые башни и лазурная вода, но и настоящая уличная кухня, где каждая улочка скрывает свой гастрономический секрет. За один день я успел перекусить больше, чем в трёх ресторанах, и понял: лучшие вкусы здесь подают именно с колёс.

Бутерброд с хамоном и каймаком

Первое, что стоит искать у киосков у моря, — свежая лепёшка, начинённая тонкими ломтиками Njeguški_pršut и щедрой порцией каймака. Сочный прошутто в тандеме с нежным сливочным сыром и хрустящим хлебом — идеальный сэндвич на ходу. Его цена редко превышает 3 € в сезон.

Сочная классика — ćevapi на гриле

За углом старого города я нашёл прилавок, где пекут ćevapi прямо на открытом огне. Маленькие шашлычки из рубленого мяса подают с луковыми кольцами и лепёшкой, смазанной маслом. На такой перекус уходит не более 4 €, а энергии хватает до самого вечера.

Морские деликатесы на шпажках

Неподалёку от рыночной площади стоит ларёк с морепродуктами. Свежие мидии и креветки нанизывают на деревянные шпажки, обжаривают с чесноком и рубленой петрушкой, сбрызгивают лимоном — и вы получаете лёгкую закуску за 3-5 €. Летний бриз и звук моря делают это блюдо особенно атмосферным.

Мороженое с базиликом и лаймом

В середине дня я зашёл в маленький фургончик с домашним мороженым. Самое необычное сочетание — базилик и лайм: тонкая травяная нотка на фоне цитрусовой свежести. Стоимость — около 2,5 € за шарик. Такой десерт моментально освежает и удивляет даже бывалого гурмана.

Финиш сладкой нотой — priganice с мёдом

В завершение маршрута загляните к пекарю, где жарят прганице — мини-пончики на топлёном масле. Подают их с алтайским мёдом или ягодным джемом. За порцию из пяти штук попросят 3 €, но удовольствие того стоит: мягкий центр и золотистая корочка не дадут уснуть.