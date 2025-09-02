Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:18

Забрали кота с улицы? Первая ошибка может стоить здоровья и вам, и питомцу

Ветеринар Михаил Шеляков объяснил, как правильно взять домой кота с улицы
Принести домой кота с улицы — решение доброе, но требующее большой ответственности. Чтобы животное быстро адаптировалось и не принесло проблем, важно действовать поэтапно и внимательно.

Как понять, что кот действительно бездомный

Найденный на улице кот не всегда оказывается бесхозным. У него может быть хозяин, который отчаянно ищет питомца. Даже если животное выглядит изможденным, оно могло просто потеряться. Поэтому первым делом стоит убедиться, что кот действительно бездомный.

• Осмотрите его на наличие ошейника или жетона.
• Обратитесь в ветеринарную клинику, где помогут проверить наличие микрочипа.
• Разместите фото кота в соцсетях, чатах района и на досках объявлений.

"Даже если у кошки несчастный и истощенный вид, она могла сбежать из дома. Поэтому сначала нужно постараться идентифицировать животное", — отметил ветеринар Михаил Шеляков.

Первая неделя: карантин и наблюдение

Если хозяин не объявился, а вы решили оставить питомца, начните с карантина. Неделю кота лучше держать в отдельной комнате, выделив ему миску, лоток и подстилку.

В этот период важно только кормить, поить и наблюдать за его состоянием. Не стоит сразу купать животное или давать лекарства. Внимательно следите за аппетитом, стулом и поведением.

Карантин особенно нужен, если у вас уже есть другие питомцы: многие кошачьи болезни заразны и могут проявиться не сразу.

Обязательные процедуры

Когда карантин завершён, пора заняться обработкой и профилактикой. Даже если кот выглядит ухоженным, нужно действовать так, будто он никогда не проходил ветеринарных процедур.

  1. Сначала проводят дегельминтизацию.

  2. Затем — обработку от блох и клещей.

  3. После этого — визит к ветеринару для полного осмотра и, при необходимости, анализов.

Доктор проверит зубы, уши, шерсть и общее состояние животного.

Вакцинация и документы

Следующий важный шаг — прививки. Делают их только здоровым животным, уже обработанным от паразитов. Вакцинация защищает кота и ваших домашних питомцев от опасных инфекций.

На этом этапе оформляется ветеринарный паспорт. В нём фиксируются данные владельца, результаты осмотров, прививки и обработки. При желании можно сразу провести чипирование, чтобы упростить поиск в случае потери.

Если кот болен или травмирован

Бывает, что найденный кот выглядит очень плохо: худой, раненый, с гнойными выделениями или одышкой. В таком случае ждать окончания карантина нельзя — нужно сразу везти его в ветеринарную клинику.

Не занимайтесь самолечением. Человеческие лекарства могут быть токсичными для кошек, а домашние методы лишь усугубят состояние.

Что делать, если оставить кота не получается

Иногда условия не позволяют взять животное насовсем — аллергия, маленькие дети или строгие правила аренды. Важно не возвращать кота на улицу.

Можно обратиться в приют или волонтёрские организации, где помогают искать новых хозяев. Разместите фото и описание питомца в соцсетях, укажите место находки и особенности характера.

Если есть возможность подержать кота у себя временно, напишите об этом. "Передержка" часто спасает животным жизнь: пока волонтёры ищут постоянный дом, питомец будет в безопасности.

