В Геленджике из-за перегрузок кабельных линий и последующих аварийных отключений электроснабжения максимально ограничена уличная иллюминация объектов торговли и общественного питания. Горячая линия администрации уже получила 528 звонков.
В ответ на отсутствие электроэнергии в некоторых районах курорта активированы генераторы, а заявки от многоквартирных домов обрабатываются.
Глава города выразил надежду, что понижение температуры улучшит ситуацию с электроснабжением. Губернатор Краснодарского края указал на аномальную жару и проблемы с Ростовской АЭС как причины недостатка мощностей для энергоснабжения.
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Эксперт Торопцев предположил, что биткоин может стоить по $68 тыс. в августе
Криптоэксперт Антон Торопцев предположил, что в августе биткоин может колебаться между $60 тыс. и $68 тыс.
Нигерия оштрафовала экстремистскую фирму Meta на 220 миллионов долларов
Руководство Нигерии наложило штраф на американскую экстремистскую организацию, запрещенную на территории России Meta (владеет рядом социальных сетей и мессенджеров) на 220 млн долларов за нарушение правил обработки персональных данных, заявил исполняющий обязанности генерального директора комиссии по конкуренции и защите потребителей республики Адаму Абдуллахи на брифинге в Абудже.
В Великобритании создали космическую технологию, которая помогла распознать дипфейки
Учёные из Университета Халла, включая Кевина Пимблета, разработали метод идентификации изменённых с помощью ИИ изображений, анализируя отражения в глазах.
Врач Никифоров: листериоз представляет опасность для лиц с ослабленным иммунитетом
Инфекционист Владимир Никифоров рассказал, что листериоз представляет угрозу преимущественно для людей с ослабленным иммунитетом, таких как ВИЧ-инфицированных, беременных, онкобольных и пожилых людей.