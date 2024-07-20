В Геленджике из-за перегрузок кабельных линий и последующих аварийных отключений электроснабжения максимально ограничена уличная иллюминация объектов торговли и общественного питания. Горячая линия администрации уже получила 528 звонков.

В ответ на отсутствие электроэнергии в некоторых районах курорта активированы генераторы, а заявки от многоквартирных домов обрабатываются.

Глава города выразил надежду, что понижение температуры улучшит ситуацию с электроснабжением. Губернатор Краснодарского края указал на аномальную жару и проблемы с Ростовской АЭС как причины недостатка мощностей для энергоснабжения.

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