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В Геленджике ограничили работу уличной иллюминации из-за проблем с энергоснабжением
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В Геленджике ограничили работу уличной иллюминации из-за проблем с энергоснабжением

В Геленджике из-за перегрузок кабельных линий и последующих аварийных отключений электроснабжения максимально ограничена уличная иллюминация объектов торговли и общественного питания. Горячая линия администрации уже получила 528 звонков.

В ответ на отсутствие электроэнергии в некоторых районах курорта активированы генераторы, а заявки от многоквартирных домов обрабатываются.

Глава города выразил надежду, что понижение температуры улучшит ситуацию с электроснабжением. Губернатор Краснодарского края указал на аномальную жару и проблемы с Ростовской АЭС как причины недостатка мощностей для энергоснабжения.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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