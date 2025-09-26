Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Воркаут
Воркаут
© commons.wikimedia.org by Simongrizon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

Воркаут стал ответом на дорогие залы: почему тысячи выбирают турники

Ассоциация воркаута России: до 1000 ккал можно сжечь за одну тренировку

Воркаут — это не просто упражнения на турнике или брусьях. Это целая философия тренировок с весом собственного тела, дополненная элементами уличной культуры. Кто-то приходит к нему ради силы и массы, другие — ради стройности и выносливости. Но объединяет всех одно: доступность и результативность занятий.

Основные элементы воркаута

Базой служат подтягивания, отжимания и приседания. Даже простые движения дают серьёзную нагрузку, а прогресс обеспечивается регулярным увеличением количества повторений или сокращением времени отдыха. Более опытные атлеты переходят к сложным элементам — "выход силой", стойки на руках, передний вис.

В отличие от тренажёрного зала, здесь главным инструментом становится собственное тело, а турники, петли или утяжелители — лишь дополнение.

Сравнение: тренажёрный зал и воркаут

Критерий Воркаут Тренажёрный зал
Стоимость Бесплатно, нужен лишь турник Абонемент и оборудование
Место занятий Улица, дом, спортплощадка Специальный зал
Инвентарь Собственный вес, резинки, утяжелители Тренажёры, гантели, штанги
Развитие Сила, выносливость, функциональность Сила, масса, изоляция мышц
Атмосфера Уличная культура, сообщество Контроль, персональные тренеры

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель — набор мышц или похудение.

  2. Начинайте с базовых движений: подтягиваний, отжиманий, приседаний.

  3. Разучите правильную технику, избегайте резких движений.

  4. Постепенно увеличивайте нагрузку: добавляйте повторения или сокращайте паузы.

  5. Для продвинутого уровня используйте утяжелители, эспандеры, фитнес-резинки.

  6. Составьте план: 3-5 тренировок в неделю, чередуя отдых и нагрузку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тренироваться ежедневно без отдыха.
    → Последствие: переутомление и застой.
    → Альтернатива: чередовать нагрузку и восстановление.

  • Ошибка: делать упражнения без техники.
    → Последствие: риск травм.
    → Альтернатива: начинать с упрощённых вариантов и использовать резинки.

  • Ошибка: игнорировать нижнюю часть тела.
    → Последствие: дисбаланс, слабые ноги.
    → Альтернатива: приседания, выпады, прыжковые упражнения.

А что если заниматься воркаутом для похудения?

Тогда схема будет другой: весь комплекс за одну тренировку, минимальные паузы (30-45 секунд), акцент на многосуставные упражнения и обязательное кардио в финале. В среднем за занятие уходит до 1000 ккал — отличный вариант для снижения веса.

Плюсы и минусы воркаута

Плюсы Минусы
Бесплатные тренировки на свежем воздухе Ограниченный рост мышц без утяжелителей
Развитие выносливости и координации Высокий риск ошибок у новичков
Подходит для мужчин и женщин Зависимость от погоды при уличных занятиях
Можно тренироваться в любом месте Сложные элементы требуют времени
Формирование крепкого мышечного корсета Медленнее, чем в зале, наращивается масса

FAQ

Как выбрать площадку для воркаута?
Лучше искать оборудованные дворы или парки с турниками, брусьями и перекладинами.

Сколько стоит дополнительный инвентарь?
Фитнес-резинки — от 500 рублей, утяжелители — от 1000, петли TRX — около 3000-5000 рублей.

Что лучше для набора массы — воркаут или зал?
Зал эффективнее для быстрого роста мышц, но воркаут развивает функциональную силу и выносливость.

Мифы и правда

  • Миф: "Воркаут не даёт мышц".
    Правда: первые месяцы мышцы активно растут, особенно у новичков.

  • Миф: "Это только для мужчин".
    Правда: девушки тоже тренируются, акцентируя внимание на ногах и ягодицах.

  • Миф: "Нужны часы тренировок".
    Правда: достаточно 45-70 минут при правильной интенсивности.

Сон и психология

Регулярные занятия улучшают сон. Физическая усталость помогает быстрее засыпать, а ощущение прогресса повышает уверенность. Воркаут часто объединяет людей — на уличных площадках формируются сообщества, где поддержка и обмен опытом становятся мотивирующими факторами.

Три интересных факта

  • Во время пандемии 2020 года воркаут стал одной из самых популярных форм активности на улице.

  • Подтягивания считаются лучшим показателем общей силы верхней части тела.

  • В среднем за год занятий новичок может увеличить количество подтягиваний в 3-4 раза.

Исторический контекст

  1. Первые турники появились в уличных парках США в 1970-е годы.

  2. В России культура воркаута активно развивалась после 2010 года.

  3. К 2020-му во многих городах построили бесплатные площадки, что сделало занятия доступными каждому.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему упор только на увеличение веса не развивает силу — выводы экспертов по тренировкам сегодня в 0:10

Эксцентрика и взрыв — приёмы, которые ломают привычные законы тренинга

Как тренировать тело так, чтобы росла не только масса, но и сила? Разбираем методы, ошибки и неожиданные инструменты для прогресса.

Читать полностью » Физиотерапевт Брандо Лейкс заявил, что растяжка после бега удлиняет мышцы и ускоряет восстановление вчера в 23:11

Пробежка закончилась? Не садитесь! Эти движения важнее дивана

После пробежки хочется сесть, но три быстрых упражнения помогут снять напряжение, ускорить восстановление и снизить риск травм.

Читать полностью » Спортсмены предупредили: лишняя вода накануне марафона вызывает бессонницу вчера в 22:06

Одна ошибка — и марафон превращается в пытку: что нельзя делать накануне старта

Что может испортить марафон ещё до старта? Бегуны делятся своими главными промахами накануне и объясняют, как их избежать.

Читать полностью » Психотерапевт Рэйчел Герстен: постгонговая хандра — нормальное состояние после марафона вчера в 21:48

Медаль на груди, пустота внутри: что скрывает финиш марафона

После марафона эйфория быстро сменяется пустотой. Почему возникает постгонговая хандра и как превратить её в ресурс для новых открытий?

Читать полностью » Американский совет по упражнениям: спортсменам нужен день отдыха раз в неделю вчера в 20:43

День лени, который делает вас сильнее: парадокс спорта без спорта

Почему лёгкая йога или прогулка не заменяют день полного ничегонеделания? Разбираем, зачем нужен настоящий отдых без компромиссов.

Читать полностью » Обратные отжимания — польза и вред для трицепса вчера в 19:10

Самое спорное упражнение в фитнесе: тренирует руки и убивает суставы

Узнайте, как простое упражнение с опорой за спиной может помочь прокачать руки, но при этом создать риск для плечевых суставов.

Читать полностью » Физиологи: регулярная разминка перед сном снижает тревожность и улучшает сон вчера в 18:10

Зачем платить за терапию, если пара движений выгоняет стресс быстрее психолога

Небольшой комплекс упражнений поможет снять тревогу и вернуть контроль над телом. Узнайте, как простая разминка влияет на психику и сон.

Читать полностью » Йогические асаны и цигун: как исторически развивались практики растяжки в разных странах вчера в 17:10

В Японии делают это прямо в офисах: неожиданный ритуал спасает от стресса

Этот комплекс мягких упражнений поможет снять зажимы, улучшить гибкость и восстановить энергию без перегрузки и боли.

Читать полностью »

Новости
Дом

Нагрев крышки водой, феном или зажигалкой назвали эффективным методом открытия банок
Туризм

Посмотреть Пермь за два дня: набережная Камы, галерея и музей древностей
Технологии

YouTube добавил кнопку для скрытия конечных заставок в видеоплеере
Наука

Рост внутреннего ядра Земли связан с содержанием углерода — доктор Альфред Уилсон
СФО

Рейс Нижневартовск – Сочи задержали почти на пять часов
Туризм

7 живописных трекингов: Фицрой, Эверест, Монблан и ещё четыре маршрута
Красота и здоровье

Дерматолог Трофимова: псориаз проявляется симметричными высыпаниями и бляшками с белыми чешуйками
Туризм

Небольшие старинные города России: куда поехать на выходные
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet