Спортзал под угрозой: как цифровые платформы переписывают правила фитнеса

Сегодня тренироваться можно где угодно: дома, в офисе или даже в поездке. Онлайн-занятия постепенно вытесняют формат "только офлайн", и это открывает новые возможности для каждого, кто хочет оставаться в форме. Фитнес-бренды всё активнее используют цифровые технологии, а значит, доступ к тренировкам стал проще, чем когда-либо. Достаточно смартфона или ноутбука — и полноценное занятие уже у вас под рукой.

Чем полезны онлайн-тренировки

Онлайн-занятия обладают рядом преимуществ, которые сложно переоценить. Рассмотрим основные из них.

Удобство

Главный плюс — возможность тренироваться тогда, когда удобно именно вам. Нужно выполнить норму в 150 минут активности в неделю? Это можно сделать в обеденный перерыв на работе, в гостиной рядом с ребёнком или даже в номере отеля во время командировки.

Разнообразие

Интернет стирает границы привычных фитнес-направлений. Здесь есть всё: от пилатеса, йоги и силовых тренировок до бокса, танцев и даже паркура. Благодаря такому выбору скука и однообразие уходят, а вместе с ними — риск забросить спорт.

Доступ к профессионалам

Чтобы заниматься с признанными тренерами, больше не нужно жить в мегаполисе или платить за дорогие студии. Онлайн-платформы дают доступ к занятиям мировых звёзд фитнеса. На канале BeFit, к примеру, можно найти программы Дениз Остин, Билли Блэнкса-младшего и Джейн Фонды.

Экономия

Финансовая сторона тоже играет роль. Абонементы в студии и клубы стоят недёшево, тогда как YouTube и другие платформы позволяют тренироваться бесплатно или за сравнительно небольшие суммы.

Популярные платформы для тренировок

Сегодня выбор онлайн-ресурсов огромен, и каждый может подобрать вариант под свой бюджет и уровень подготовки.

• YouTube - главный бесплатный источник. Здесь легко найти занятия по любому направлению. Популярные каналы: Tone It Up, POPSUGAR Fitness, Blogilates, Yoga with Adriene, Fitness Blender.

• Apple Fitness+ - сервис с подпиской $9,99 в месяц. В библиотеке более десяти видов тренировок, от йоги до высокоинтенсивных HIIT-программ, которые регулярно пополняются.

• Peloton - платформа с прямыми эфирами и записями занятий. Известна своими велотренировками, но предлагает и йогу, растяжку, медитации. Цифровая подписка — $12,99 в месяц.

Время начинать

Регулярная физическая активность — ключ к хорошему самочувствию, крепкому здоровью и контролю веса. Онлайн-тренировки позволяют заниматься без дорогого оборудования и больших затрат, а значит, отговорки "нет времени" или "слишком дорого" больше не работают.