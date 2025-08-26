Жаркое солнце превращает чистку окон в катастрофу: моем окна правильно
Мытьё окон — занятие несложное, но результат часто разочаровывает: на стекле остаются пятна и разводы. Всё дело в правильной подготовке, последовательности действий и, как ни удивительно, в тряпке.
Подготовка
Лучшее время для уборки — пасмурная и не слишком жаркая погода. Под солнцем вода испаряется слишком быстро, оставляя следы.
Что понадобится:
- резиновые перчатки;
- пылесос или щётка;
- ведро с мыльным раствором (жидкое мыло или средство для посуды — несколько капель на воду);
- губка;
- минимум две тряпки из микрофибры;
- стремянка или устойчивый табурет (если окна высокие).
"Не стоит верить рекламе чудо-средств. Любой мыльный раствор справится, если потом хорошо смыть его водой и насухо протереть", — напоминает эксперт по уборке Анастасия Анохина.
Перед началом снимите шторы и жалюзи, чтобы не мешали.
Порядок работы
- Удалите пыль и мусор. Сухой щёткой или пылесосом пройдитесь по стеклу, подоконнику, раме и щелям.
- Начните с карниза. Вымойте его мыльным раствором, смойте водой, вытрите насухо.
- Протрите рамы. Особенно аккуратно действуйте с деревянными — без абразивных порошков.
- Перейдите к стёклам. Губкой нанесите мыльный раствор, двигаясь сверху вниз. После тщательно смойте чистой водой.
- Финал — микрофибра. Только сухая ткань, никаких дополнительных средств для блеска.
"Хорошая микрофибра удаляет влагу идеально и не оставляет разводов. А если использовать несмываемые составы, они при нагреве будут испаряться и давать неприятный запах", — объясняет специалист.
Народные методы и современные решения
Когда-то окна натирали газетами, а для блеска применяли уксус, марганцовку или нашатырь. Всё это осталось в прошлом: качественная микрофибра полностью заменила такие хитрости.
Если окна слишком высокие, можно пригласить специалистов — у клининговых компаний есть роботизированные мойщики, которые работают как пылесос: распыляют воду и тут же собирают её вместе с грязью.
Но и дома можно справиться самостоятельно:
"У меня окно со сложным доступом. Я беру гибкую палку, наматываю на неё микрофибру, промываю стекло и в финале насухо протираю. Всё - без разводов. Главное — микрофибра", — делится опытом Анастасия Анохина.
Итог
Главный секрет идеальных окон — это не дорогие жидкости, а правильная техника и использование микрофибры. Именно она позволяет убрать влагу без следов и сохранить стекло идеально чистым.
