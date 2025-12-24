Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Designed by Freepik by kjpargeter is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:01

Страж у ворот печени: древний белок сорвал вторжение гепатита B ещё до начала атаки

Исследователи выявили механизм защиты печени от гепатита B – университет Канадзавы

Белок, давно известный биологам по другим функциям, неожиданно оказался потенциальным "сторожем" печени. Ученые из университета Канадзавы обнаружили, что нетрин-1 способен останавливать вирус гепатита B еще до того, как тот начнет размножаться в организме. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Pathogens.

Как нетрин-1 мешает вирусу закрепиться в печени

В ходе работы исследователи выяснили, что нетрин-1 вмешивается в самый ранний этап заражения. Белок взаимодействует с клеточным ферментом эндотелиальной липазы LIPG, который ранее был признан важным посредником прикрепления вируса гепатита B к поверхности гепатоцитов. За счет этого контакта нарушается связь вируса с гепарансульфатами и ключевым рецептором NTCP.

Именно эти молекулы позволяют вирусу "зацепиться" за клетку печени. При их блокировке вероятность успешного заражения резко снижается, поскольку вирус теряет возможность прочно закрепиться на клеточной мембране.

Блокировка второго этапа заражения

Помимо предотвращения прикрепления, нетрин-1 влияет и на следующий критический шаг — проникновение вируса внутрь клетки. Ученые показали, что белок связывается с рецептором EGFR и подавляет его активацию. В результате не формируется молекулярный комплекс, необходимый для интернализации вируса.

Таким образом, нетрин-1 действует сразу по двум направлениям. Он не только мешает вирусу контактировать с клеткой, но и блокирует механизмы, позволяющие втянуть вирус внутрь гепатоцита.

Подтверждение на животных моделях

Эффективность описанного механизма была подтверждена не только в клеточных культурах. Эксперименты на мышах с пересаженными человеческими гепатоцитами показали, что введение нетрина-1 значительно снижает уровень инфицирования вирусом гепатита B.

Авторы исследования отмечают, что такой многоэтапный "барьерный" подход открывает путь к созданию новых противовирусных препаратов. В перспективе они могут дополнять или частично заменить существующую терапию хронического гепатита B, воздействуя на вирус до начала его репликации.

