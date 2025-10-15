Крым утопает в бездомных животных: зоозащитники обвинили заводчиков в бедствии на улицах

В Крыму зоозащитники всё чаще поднимают вопрос о том, что именно недобросовестные заводчики становятся одной из ключевых причин появления бездомных животных. Об этом заявила председатель общественной организации "Верный друг" Людмила Милованова.

Кто виноват в росте бездомных животных

По словам Миловановой, существующих мер контроля за деятельностью тех, кто разводит и продаёт животных, явно недостаточно. Она подчеркнула, что именно отсутствие надзора позволяет множеству людей заниматься племенным разведением, не неся при этом никакой ответственности.

"Торговцы, по сути, "вбрасывают" в города сотни животных, не ведя при этом никакого учёта и не регистрируя их", — пояснила руководитель "Верного друга".

Зоозащитница уверена: бесконтрольное разведение домашних питомцев в частных условиях — одна из главных причин, почему приюты переполнены, а на улицах появляются новые бездомные собаки и кошки.

Почему проблема остаётся нерешённой

Сейчас, по словам активистов, государственные структуры не располагают достаточными механизмами для отслеживания частных заводчиков. Многие из них действуют без лицензий и не регистрируют помёты, что делает невозможным контроль за судьбой животных после продажи.

Милованова считает, что ветеринарная служба должна применять более строгие меры. В частности, она предлагает ввести обязательную регистрацию заводчиков, вести электронный учёт помётов и контролировать передачу животных новым владельцам.

Возможные решения

В последние годы зоозащитники предлагают несколько инициатив, которые могли бы сократить количество брошенных животных:

создание реестра всех лиц, занимающихся разведением питомцев;

обязательная стерилизация невостребованных щенков и котят;

контроль онлайн-продаж животных;

усиление ответственности за выброс питомца на улицу.

Эти шаги, по мнению общественников, помогут сформировать цивилизованный рынок разведения и снизить нагрузку на приюты и муниципальные службы.

А что если закон изменят

Если предложения активистов будут поддержаны, заводчикам придётся вести отчётность и регистрировать каждое животное, что позволит сократить "теневой рынок". Кроме того, это повысит уровень ответственности за дальнейшую судьбу питомцев и поможет решать проблему гуманно, а не только через отлов и стерилизацию.

Реакция общества

Местные жители активно обсуждают инициативу в соцсетях. Многие поддерживают идею ужесточения контроля, отмечая, что безответственное разведение животных давно стало бедой не только Крыма, но и других регионов. Зоозащитники надеются, что новые законопроекты, разрабатываемые в Госдуме, помогут урегулировать эту сферу.