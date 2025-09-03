Осень обнажает жестокость: породистые питомцы оказываются никому не нужны

Осень для многих ассоциируется с красивыми пейзажами и уютом, но для домашних животных она нередко становится временем тяжелейших испытаний. С окончанием дачного сезона на улицах российских городов и поселков резко увеличивается число брошенных питомцев.

Почему животные оказываются на улице

Основная причина — безответственность людей. Многие дачники берут собак и кошек на лето, используют их как сторожей или компаньонов, а с наступлением холодов попросту бросают.

"Есть дачники, которые мне очень не нравятся. Они привозят своих питомцев из деревни в город и оставляют их на произвол судьбы. Из-за таких людей появляются бездомные животные, которых раньше здесь не было", — рассказала руководитель приюта Академгородка "Право животных на жизнь" Галина Клебче.

Нередко на улицу попадают и породистые животные — хаски, ретриверы, алабаи, немецкие овчарки. Причины банальны: выросший щенок перестал быть "игрушкой для детей", появилась "внезапная аллергия", или попросту хозяева не справились с ответственностью.

Как меняется поведение бездомных животных

С наступлением холодов животным становится всё сложнее добывать еду. По словам Клебче, это не делает их более агрессивными, но заставляет чаще искать пропитание рядом с людьми: рыться в мусорных баках, бегать по улицам, становиться заметнее. Именно это создаёт иллюзию резкого увеличения числа бездомных.

Кто помогает брошенным питомцам

Противоположностью безответственным хозяевам становятся обычные люди, которые не могут пройти мимо чужой беды.

"Как называть их? Волонтерами? Это лучшая часть нашего населения, которая за свой счет… просто добрые, хорошие люди, которые понимают, что живое существо хочет есть и пить", — говорит зоозащитница.

В приюте "Право животных на жизнь" сейчас содержится около 250 животных. Больше взять не позволяют ни пространство, ни средства. Приют существует исключительно на пожертвования, государственная помощь отсутствует.

Как можно помочь

Помощь бывает разной:

• физический труд — прогулки с собаками, уход за питомцами;

• финансовая поддержка — деньги идут на корм, лечение и оплату работы сотрудников;

• пожертвования вещами — корм, лекарства, подстилки.

"Лечить, кормить, платить тем, кто за ними ухаживает — это очень большие деньги. Государство нам не дает ни копейки. Мы живем только на благотворительные пожертвования", — подчёркивает Клебче.

Итог

Осень обнажает проблему бездомных животных особенно остро. Одни люди безжалостно избавляются от питомцев, другие — отдают своё время и силы, чтобы помочь им выжить. Судьба этих собак и кошек зависит не только от приютов, но и от каждого, кто готов проявить сострадание.