Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:52

Вместо реальной помощи — коммерция: как борьба с бродячими собаками обернулась источником дохода для властей

Система отлова собак в России превратилась в чёрный бизнес — зооинженер Базаркина

Отлов и содержание бродячих собак в России, по мнению зооинженера и кинолога Натальи Базаркиной, фактически превратились в источник дохода, а реальной защиты граждан от угрозы со стороны бездомных животных так и не появилось. В интервью для Pravda.Ru специалист рассказала о проблемах, связанных с этой ситуацией, и высказалась о недостаточности контроля со стороны властей.

Проблемы с формальной отчетностью

Как объяснила Базаркина, на бумаге ситуация с бродячими собаками часто выглядит благополучно: отчеты о стерилизации и отлове животных выглядят убедительно, однако в реальности меры либо не работают, либо ограничиваются имитацией активности. Это позволяет местным властям скрывать отсутствие реальных результатов и уводить бюджетные средства.

"Проблема в том, что местным властям это невыгодно. По бумагам у них все отлично, всех они стерилизовали, отловили, все в приютах, а на самом деле нет. Бюджетные деньги уходят в карманы чиновников", — заявила эксперт.

Коммерциализация проблемы

По словам Базаркиной, сама система отлова бродячих собак давно перестала быть решением социальной проблемы и превратилась в коммерческий проект. В рамках этого проекта нередко завышаются расценки, а контроль со стороны властей осуществляется исключительно на бумаге.

"Система отлова и содержания бродячих собак уже превратилась в масштабный бизнес. Выделяется огромная сумма, на самом деле она не нужна, это просто завышенные расценки. Это просто черный бизнес", — пояснила специалист.

Таким образом, проблема с бродячими животными не решается, а наоборот, становится выгодным коммерческим проектом, в котором важнейшая задача — реальное обеспечение безопасности граждан — оказывается на втором плане.

Необходимость жесткого контроля

Базаркина подчеркнула, что если ситуация не изменится, угроза для людей будет сохраняться. Важно не только на бумаге обеспечивать контроль, но и реально проверять соблюдение стандартов, а также эффективность работы организаций, занимающихся отловом животных.

"Пока не будет жесткого контроля, не только по бумагам, а наяву, это так и будет продолжаться", — подытожила эксперт.

Таким образом, для того чтобы ситуация с бродячими собаками действительно изменилась в лучшую сторону, необходимы реальные меры контроля и прозрачность в расходовании средств, выделяемых на эти цели. Пока этого не произойдет, угроза нападений со стороны бездомных животных будет оставаться актуальной.

