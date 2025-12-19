Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка и бездомные собаки
Девушка и бездомные собаки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:06

Татарстан вводит жёсткие меры: как будет решаться проблема бездомных собак после трагедий

В Татарстане могут усыплять агрессивных собак — Ильшат Гиниятуллин

В Татарстане разработаны поправки в республиканское законодательство, которые позволят принимать дополнительные меры в отношении безнадзорных животных. Это решение было принято на фоне роста числа случаев нападения собак на людей, включая трагический инцидент в Зеленодольском районе, когда 9-летняя девочка погибла от нападения стаи собак, пишет "Вечерняя Казань".

Поправки в законодательство

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ, Ильшат Гиниятуллин, сообщил, что новые поправки позволят отлавливать бездомных собак, помещать их в приюты, а если животные будут проявлять агрессию, их смогут усыпить в зависимости от обстоятельств. В основу законопроекта положены основания, прописанные в постановлении Конституционного суда РФ, где указано, что усыпление животных может быть оправдано только в случае угрозы для человека или общественной безопасности.

Согласно новому законодательству, собаки, которые представляют опасность, такие как агрессивные или больные животные, могут быть усыплены, если они не поддаются лечению или контролю, и если другие меры безопасности не могут обеспечить защиту.

Ответственность за отлов и содержание

Проблема с бездомными собаками в Татарстане связана не только с количеством животных, но и с недостаточной ответственностью тех, кто должен следить за отловом и содержанием животных. Муниципалитеты несут ответственность за отлов бездомных собак, однако проблема усугубляется действующими в республике законодательными нормами, по которым многие собаки оказываются на улице после того, как их выбрасывают владельцы.

Кроме того, с 1 января 2026 года в Татарстане вступит в силу закон, который обязывает владельцев домашних животных регистрировать своих питомцев. Нарушители будут штрафоваться, что поможет контролировать популяцию домашних и бездомных животных.

Трагедия в Зеленодольском районе

Особое внимание к вопросам контроля за бездомными собаками привлекла трагедия в Зеленодольском районе. В конце ноября 2024 года в поселке Васильево стая собак напала на 9-летнюю девочку, которая несколько недель находилась в больнице, но, к сожалению, скончалась. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После расследования задержали несколько человек, включая работников благотворительного фонда, который был ответственен за отлов собак, а также депутата совета Айшинского сельского поселения, который заключил контракт с неэффективной организацией. Также в Татарстане произошло еще одно нападение на женщину, которая погибла в Казани от 17 собак, содержащихся на территории частной базы.

Меры по предотвращению нападений

Татарстан продолжает активно бороться с проблемой бездомных собак, внедряя новые меры, которые, как надеются власти, помогут минимизировать угрозы для граждан и избежать подобных трагедий в будущем. Введение поправок в законодательство, усиление контроля за отловом и регистрацией домашних животных, а также внедрение эффективных механизмов защиты от агрессивных животных должны способствовать улучшению ситуации с бездомными собаками в регионе.

