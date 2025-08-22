Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Sergey Ovchinnikov
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:50

Уличные животные – мина замедленного действия: чем опасен даже невинный контакт

Смертельная опасность объятий: врач Неронов предупреждает о болезнях от бездомных животных

Взаимодействие с бездомными животными, будь то кошки или собаки, может показаться безобидным, однако, оно таит в себе серьезную угрозу для здоровья человека. Врач-инфекционист АО "Медицина", доктор медицинских наук Владимир Неронов, в беседе с РИАМО предостерегает об опасности контактов с уличными животными, подчеркивая риски заражения смертельно опасными инфекциями.

По словам специалиста, даже мимолетное взаимодействие с уличными животными может привести к заражению бешенством — смертельно опасным заболеванием, которое практически невозможно выявить у живого зверя. Симптомы бешенства у человека проявляются лишь тогда, когда лечение становится неэффективным. Поэтому, любая царапина или укус, полученные от бездомного животного, требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Столбняк, токсоплазмоз и другие инфекции: не только бешенство

"Бешенство — не единственная угроза", — подчеркивает Владимир Неронов.

Даже обычная царапина или укус от уличного животного могут привести к заражению столбняком, токсоплазмозом или бартонеллезом (известным как "болезнь кошачьих царапин").

В слюне и на когтях бездомных животных содержится огромное количество бактерий, которые, попадая в рану, вызывают воспаление, нагноение и даже тяжелые аллергические реакции.

Особую осторожность следует проявлять беременным женщинам. Заражение токсоплазмозом во время беременности может спровоцировать патологии плода. Поэтому, контакты с уличными животными в этот период крайне нежелательны.

Грибковые инфекции и паразиты: скрытая опасность

Помимо бактериальных и вирусных инфекций, общение с бездомными животными может привести к заражению грибковыми инфекциями, такими как лишай. Поглаживание зараженного лишаем животного способно передать грибок человеку. Шерсть кошек и собак часто является переносчиком паразитов, которые также могут представлять угрозу для здоровья.

Неронов предупреждает и о психологических последствиях, которые могут возникнуть в результате контактов с бездомными животными. Укусы агрессивных животных могут вызвать у детей заикание или фобии. Наблюдение жестокости по отношению к животным способствует развитию эмоциональной чёрствости у детей.

Если вы хотите помочь бездомным животным, важно соблюдать меры предосторожности. Врач советует использовать переноски и защитные перчатки при контакте с ними. В случае травмы необходимо сразу обработать рану антисептиком и обратиться к медикам для получения квалифицированной помощи.

Интересные факты о бездомных животных:

  • Во многих странах мира существуют программы по стерилизации и вакцинации бездомных животных для контроля численности и профилактики заболеваний.
  • В некоторых городах организованы приюты для бездомных животных, где они получают ветеринарную помощь и шанс найти новых хозяев.
  • Волонтеры играют важную роль в помощи бездомным животным, организуя кормление, уход и поиск новых домов.

В заключение, Владимир Неронов призывает к осознанному подходу к общению с бездомными животными. Соблюдение мер предосторожности, своевременное обращение за медицинской помощью при травмах и забота о здоровье помогут избежать негативных последствий и сделать контакт с уличными питомцами более безопасным.

