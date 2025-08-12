Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:16

Клубника уже спит? А вы опоздали: август решает судьбу следующего урожая

Учёный Кондратенок: в августе у клубники формируются почки будущего урожая

Пока одни дачники отдыхают после сезона, другие уже работают на будущий урожай. Именно август — ключевой месяц для садовой земляники, или, как мы чаще говорим, клубники. И если упустить момент сейчас, следующим летом на грядке может остаться только зелёная тень от мечты о сладких ягодах.

Почему август так важен?

Как объясняет кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок, именно в августе у клубники формируются цветочные почки, от которых напрямую зависит урожай следующего года. Чтобы кусты не ушли в зиму ослабленными, а весной не пришлось начинать с нуля, важно провести три базовых этапа ухода: обрезку, подкормку и обработку.

Этап 1: обрезка и ревизия

Первые действия — санитарная стрижка и контроль за состоянием растений:

  • Усы удаляем, если не планируете размножать сорт — они забирают питание.
  • Старые и подсохшие листья, цветоносы — срезаем аккуратно, особенно если были признаки болезней.
  • Здоровые листья оставляем — они продолжают работать, особенно у ремонтантных сортов.
  • Если хотите получить рассаду — оставьте первые розетки на сильных кустах, укорените в стаканчиках или прямо в грядке.

Этап 2: подкормка — сила для будущих ягод

Уход за клубникой в августе — это не только срезать, но и накормить:

Сразу после обрезки — даём азот (мочевина или аммиачная селитра: 1 ст. л. на 10 л воды, по 0,5 л под каждый куст).
Через 7-10 дней — подкормка фосфором и калием (монофосфат калия, 1 ч. л. на 10 л воды).
Для ремонтантных сортов — дополнительно поливаем каждые 10-14 дней растворами с гуминовыми кислотами или микоризой.
Обратите внимание: последнюю подкормку нужно сделать до середины сентября, чтобы растение успело впитать питание до наступления холодов.

Этап 3: обработка и защита от зимних бед

Чтобы клубника спокойно пережила зиму, нужно завершить уход правильной обработкой:

  • Опрыскивание "Фитоспорином" или "Алирин-Б" после обрезки защищает от грибков.
  • Рыхление, удаление сорняков и старой мульчи подготовит почву.
  • Мульчирование торфом или компостом (слой 3-5 см) сохранит тепло и влагу у корней до весны.

Частый вопрос: срезать ли все листья?

Юлия Кондратенок отвечает: нет. Оставляйте здоровую листву — она нужна растению для фотосинтеза и накопления питательных веществ. Удаляем только сухое, больное и повреждённое.

Август — это не конец сезона, а начало следующего урожая. Всё, что вы сделаете сейчас, вернётся летом сочными, сладкими ягодами. Главное — не упустить время.

