Как из простых ингредиентов приготовить клубничный десерт с соусом из виноградного сока и сливок

Как приготовить ресторанный десерт с клубникой и сыром: пошаговый рецепт

Кулинары ценят клубнику не только за её вкус, но и за разнообразие применения. Эта ягода успешно используется в различных блюдах — от закусок и супов до десертов и напитков.

Из свежей клубники, будь то домашняя или покупная, можно создать изысканный десерт, достойный ресторанного уровня.

Сливочный сыр и сливки формируют отличную основу, идеально дополняющую вкус клубники.

Ингредиенты:

400 г сливочного сыра "Филадельфия";

200 мл сливок (10%);

150 г сахара;

10 г желатина;

200 г свежей клубники;

200 г виноградного сока.

Приготовление:

Замочите желатин в сливках и нагревайте на медленном огне вместе со 100 г сахара. Смешайте получившуюся массу с сыром до получения однородной консистенции. Переложите смесь в силиконовую форму и поместите в морозильник на 30 минут. Пока основа охлаждается, нарежьте клубнику. Оставшиеся 50 г сахара расплавьте на сухой сковороде. Как только сахар начнёт таять, добавьте клубнику и виноградный сок. Томите на огне, пока не выпарится половина жидкости. Достаньте сырную основу из морозильника и полейте её клубничным соусом.

Фото: flickr.com/vanessa lollipop (CC BY-SA 2.0 license)