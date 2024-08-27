Как из простых ингредиентов приготовить клубничный десерт с соусом из виноградного сока и сливок

Кулинары ценят клубнику не только за её вкус, но и за разнообразие применения. Эта ягода успешно используется в различных блюдах — от закусок и супов до десертов и напитков.
Из свежей клубники, будь то домашняя или покупная, можно создать изысканный десерт, достойный ресторанного уровня.
Сливочный сыр и сливки формируют отличную основу, идеально дополняющую вкус клубники.
Ингредиенты:
- 400 г сливочного сыра "Филадельфия";
- 200 мл сливок (10%);
- 150 г сахара;
- 10 г желатина;
- 200 г свежей клубники;
- 200 г виноградного сока.
Приготовление:
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Замочите желатин в сливках и нагревайте на медленном огне вместе со 100 г сахара.
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Смешайте получившуюся массу с сыром до получения однородной консистенции.
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Переложите смесь в силиконовую форму и поместите в морозильник на 30 минут.
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Пока основа охлаждается, нарежьте клубнику. Оставшиеся 50 г сахара расплавьте на сухой сковороде.
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Как только сахар начнёт таять, добавьте клубнику и виноградный сок. Томите на огне, пока не выпарится половина жидкости.
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Достаньте сырную основу из морозильника и полейте её клубничным соусом.
Фото: flickr.com/vanessa lollipop (CC BY-SA 2.0 license)
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