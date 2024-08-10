От подготовки участка до ухода за молодыми кустами: пошаговая инструкция по посадке клубники в августе

Многие огородники знают, что лучшее время для посадки клубники - это конец лета, точнее август. Ведь именно в этот период создаются наиболее благоприятные условия для приживаемости и скорого укоренения молодых кустиков. Расскажем, как правильно производить посадку клубники в августе.
Подготовка к посадке
Для успешной высадки клубники в августе необходимо заранее подготовить участок. Лучше всего выбрать хорошо освещенное и защищенное от ветра место с плодородной, рыхлой, слабокислой почвой. За 2-3 недели до посадки участок нужно перекопать, внести органические удобрения (перегной, компост) и известь для снижения кислотности.
Выбор и подготовка посадочного материала
Для посадки в августе лучше всего использовать молодые розетки клубники, выращенные из усов в питомнике. Они должны быть с хорошо сформированными листьями и корневой системой. Перед высадкой саженцы необходимо замочить на 2-3 часа в воде или стимулирующем корнеобразование растворе.
Схема посадки и техника высадки
Клубнику рекомендуется высаживать в августе по схеме 40-50 см между рядами и 30-40 см в ряду. Это обеспечит оптимальное расстояние для роста и развития кустов. Высаживать кустики нужно так, чтобы верхушечная почка находилась чуть ниже уровня почвы. Корни аккуратно расправляют, уплотняют грунт вокруг растений, поливают.
Уход после посадки
В первые две недели после высадки клубнику необходимо регулярно поливать, чтобы грунт не пересыхал. Также полезно мульчировать почву торфом или опавшими листьями, это поможет сохранить влагу. По мере появления усов их нужно удалять, чтобы молодые кустики направили все силы на укоренение и формирование розеток.
Соблюдая эти несложные рекомендации, вы сможете получить отличную рассаду клубники, которая порадует вас богатым урожаем уже в следующем сезоне.
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