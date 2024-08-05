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Клубника в августе: на что нужно обратить внимание при подкормке растений
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  • Опубликована сегодня в 1:24

Питание для клубники: 3 ключевых момента, о которых не стоит забывать

Клубника в августе: на что нужно обратить внимание при подкормке растений

Август - месяц для ухода и подготовки клубники к зимовке. В этот период крайне важно правильно подкормить растения, чтобы они успели накопить достаточно питательных веществ перед холодами.

Фосфорно-калийные подкормки

Одним из главных элементов питания для клубники в августе являются фосфор и калий. Они отвечают за формирование крепких корневых систем, улучшение зимостойкости и повышение урожайности в следующем году. Для внесения можно использовать комплексные минеральные удобрения, суперфосфат или сульфат калия.

Органические подкормки

Наряду с минеральными подкормками клубнику полезно обогатить и органикой - навозом, компостом или куриным пометом. Они насыщают почву гумусом, микроэлементами и аминокислотами, которые способствуют лучшему развитию растений.

Внимание к листьям

В августе особое внимание стоит уделить и листьям клубники - именно они формируют будущий урожай ягод. Рекомендуется провести обработку растений специальными комплексными удобрениями для листовой подкормки. Это поможет укрепить зеленую массу и подготовить клубнику к зиме.

Сроки подкормок

Специалисты советуют вносить удобрения в три этапа: в начале, середине и конце августа. Это позволит равномерно распределить питательные вещества и обеспечит клубнике стабильное развитие.

Важно соблюдать правильные дозировки и не перекармливать растения, чтобы не спровоцировать их чрезмерный рост в ущерб формированию цветочных почек. Только комплексный подход к подкормке клубники в августе поможет получить хороший урожай в следующем сезоне.

Фото: Sokheak sc.

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