Питание для клубники: 3 ключевых момента, о которых не стоит забывать

Август - месяц для ухода и подготовки клубники к зимовке. В этот период крайне важно правильно подкормить растения, чтобы они успели накопить достаточно питательных веществ перед холодами.
Фосфорно-калийные подкормки
Одним из главных элементов питания для клубники в августе являются фосфор и калий. Они отвечают за формирование крепких корневых систем, улучшение зимостойкости и повышение урожайности в следующем году. Для внесения можно использовать комплексные минеральные удобрения, суперфосфат или сульфат калия.
Органические подкормки
Наряду с минеральными подкормками клубнику полезно обогатить и органикой - навозом, компостом или куриным пометом. Они насыщают почву гумусом, микроэлементами и аминокислотами, которые способствуют лучшему развитию растений.
Внимание к листьям
В августе особое внимание стоит уделить и листьям клубники - именно они формируют будущий урожай ягод. Рекомендуется провести обработку растений специальными комплексными удобрениями для листовой подкормки. Это поможет укрепить зеленую массу и подготовить клубнику к зиме.
Сроки подкормок
Специалисты советуют вносить удобрения в три этапа: в начале, середине и конце августа. Это позволит равномерно распределить питательные вещества и обеспечит клубнике стабильное развитие.
Важно соблюдать правильные дозировки и не перекармливать растения, чтобы не спровоцировать их чрезмерный рост в ущерб формированию цветочных почек. Только комплексный подход к подкормке клубники в августе поможет получить хороший урожай в следующем сезоне.
Фото: Sokheak sc.
Офицер ВС США Беннетт: Иран может ударить по банкам Израиля
Иран может нанести массированные удары по банкам Израиля, военным целям и деловому сектору, заявил RT экс-офицер ВС США Скотт Беннетт. По его словам, это случится в следующие 24-72 часа.
ILNA: В районе Исфахана в Иране прогремел взрыв и разгорелся пожар
Корпус стражей КСИР, элитные подразделения ВС Ирана, подтверждает, что грохот взрывов в административном центре Исфахана в центре Ирана связан с проведением учений спецназа, передаёт ILNA.
Скончался Исмаил Бердиев — председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа.
Станислав Садальский порадовался за российских инвалидов
Актёр Станислав Садальский поиронизировал на российскими "инвалидами", которые заставили парковку дорогостоящими автомобилями.