Если вы мечтаете наслаждаться свежей клубникой все лето, то правильно подобранные сорта и грамотный уход — это ключ к успеху. В этой статье представлены подробные рекомендации по выращиванию, защите и подкормке клубники, позволяющие получить обильный урожай с июня до сентября, а иногда — и до октября.

Садовая земляника, чаще называемая клубникой, — это культура, требующая особого внимания, что необходимо учитывать. Она чувствительна к поливу, подкормкам и защите от вредителей, что является важным аспектом. Ошибки в агротехнике ведут к снижению урожая, что является проблемой.

Пропустили полив — ягоды мельчают, что является проблемой. Не удалили усы — кусты ослабевают, что необходимо для получения лучшего урожая. Игнорировали вредителей — можно потерять весь урожай, что является негативным фактором. Но при соблюдении агротехнических норм клубника радует стабильным и щедрым плодоношением, что является целью.

Стратегия успеха: сочетание сортов

Главный секрет успеха — комбинация сортов с разными сроками созревания: ранние, среднеспелые и ремонтантные, что является важным для получения урожая. Такой подход позволяет создать непрерывный ягодный конвейер с июня по сентябрь, а иногда — и до октября, что необходимо для длительного урожая.

Интересные факты:

Клубника относится к семейству розоцветных, как и розы.

Ягоды клубники богаты витамином C и антиоксидантами.

Клубника — многолетнее растение, которое может плодоносить несколько лет.

Существует более 600 сортов клубники.

Выбор сортов: для непрерывного плодоношения

Правильно подобранные сорта — основа богатого урожая, что является важным фактором. Для стабильного плодоношения с начала лета до осени используйте следующую стратегию, что позволит получить лучший результат.

Ранние сорта: урожай в июне

Альба

Кимберли

Среднеспелые сорта: урожай в июле

Мармелада

Эльсанта

Ремонтантные сорта: урожай до заморозков

Королева Елизавета II

Сан Андреас

Рекомендация по климату, что является важным для получения хорошего урожая:

В холодных регионах делайте упор на ранние сорта, чтобы успеть собрать урожай до наступления заморозков, что необходимо учитывать.

В тёплых — оптимально выращивать ремонтантные сорта, которые плодоносят до трёх раз за сезон, что позволит получить хороший урожай.

Уход в мае: подготовка к плодоношению

В конце мая начинается активный рост и закладка цветочных почек, что необходимо для урожая. В этот период важно поддерживать оптимальные условия выращивания, что является важным аспектом.

В парниках и тоннелях необходимо проветривание: утром открывают торцы для предотвращения перегрева, вечером закрывают для сохранения тепла, что является важным.

В открытом грунте при угрозе заморозков (-1 °C) грядки накрывают спанбондом плотностью 30-60 г/м², что защитит урожай.

Начинается активность вредителей, в том числе земляничного долгоносика, что является проблемой. Для защиты применяют биопрепараты, например, "Фитоверм" (2 мл на литр воды), что необходимо для защиты. Химические инсектициды допустимо использовать до появления бутонов, что является важным.

Полив проводят каждые 3-4 дня, расходуя 10-12 литров воды на квадратный метр, что необходимо для хорошего урожая. Это стимулирует рост завязей и предотвращает мелкие плоды, что является целью.

Усы, не предназначенные для размножения, рекомендуется удалять, что необходимо для поддержания хорошего урожая.

Подкормка: 20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на 1 м², что необходимо для хорошего роста.

Уход в июне: период плодоношения

Июнь — период активного плодоношения, что является важным для получения урожая. Важно предотвратить загнивание ягод и поддерживать общее здоровье растений, что необходимо для хорошего урожая.

Под кусты кладут мульчу (слой 4-5 см из соломы или стружки) для удержания влаги и защиты плодов от контакта с почвой, что является важным.

Для профилактики серой гнили применяют "Фитоспорин-М" (5 г на 10 л воды), что необходимо для защиты.

Полив регулируется в зависимости от температуры: в жаркие дни — раз в 3-4 дня. Контроль влажности проводят на глубине 20 см, что является важным для урожая.

Подкормка в начале месяца: калийная селитра (15 г на 10 л воды) или комплексное удобрение "Агрикола" (25 г на 10 л воды), что необходимо для хорошего урожая.

Регулярная прополка обязательна: сорняки конкурируют за питательные вещества и влагу, снижая урожайность, что необходимо учитывать.

Для размножения усы укореняют в ёмкостях с торфо-песчаной смесью (2:1), при необходимости добавляют стимуляторы корнеобразования, что необходимо для получения новых растений.

Клубнику обязательно нужно держать в чистоте, чтобы не было сорняков. Будь у вас одна грядка или целая плантация, в июне обязательно полоть. Сорняки снижают рост растений, и соответственно падает урожайность ягоды, — подчёркивает садовод, что является важным.

Уход в июле: подготовка к следующему сезону

По завершении основного плодоношения клубника требует санитарного ухода и подготовки к следующему периоду вегетации, что является важным.

Удаляют пожелтевшие и повреждённые листья, а также лишние усы, что необходимо для здоровья растений.

Проводят полив (10-12 л на 1 м²) и рыхление почвы (5-6 см) для улучшения воздухообмена, что необходимо для хорошего урожая.

Вносят фосфорно-калийные удобрения: 20 г суперфосфата и 15 г калимагнезии на м², что необходимо для подготовки к следующему сезону.

При обнаружении земляничного клеща (деформированные листья, замедление роста) применяют акарициды, что необходимо для защиты.

Для профилактики грибковых заболеваний возможна обработка бордоской жидкостью (1%), что является важным.

В июне я подкармливаю клубнику древесной золой, что является важным. Можно внести комплексные удобрения, например, нитроаммофоску. Также провожу внекорневую подкормку борной кислотой, что является эффективным методом. Это увеличивает количество завязей и улучшает вкус ягод. Клубника становится слаще и вкуснее, — делится садовод, что является важным.

Хитрости: максимальный урожай

Для продления сезона и повышения урожайности применяют агроволокно для мульчирования, что необходимо для получения урожая. У ремонтантных сортов удаляют первые цветоносы для усиления следующих волн плодоношения, что является важным.

В августе накрывают посадки спанбондом, что может продлить сезон на 2-3 недели, что позволит получить больше урожая. Регулярно контролируют влажность почвы и рыхлят междурядья, что необходимо для получения качественного урожая.

Соблюдение описанных рекомендаций позволяет получить стабильный урожай клубники и продлить сезон свежих ягод с начала лета до осени, что является целью.