Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:57

Морозный детектив: как резкие перепады температур убивают ваши цветочные почки — лайфхак от ведущего агронома

Ксения Давыдова: как определить необходимость укрытия клубники в вашем регионе

После сбора урожая перед садоводами встает вопрос о подготовке клубники к зиме. Эксперты расходятся во мнениях, стоит ли укрывать эти ягодные кусты. Агроном Ксения Давыдова внесла ясность в этот вопрос.

Эксперт обратила внимание, что подготовка к зиме клубники зависит от региона. Это является определяющим фактором, который необходимо учитывать.

В тех краях, где зимы снежные, ягодные кусты можно не накрывать, так как их защитит от холода снежный покров. Снег является отличной защитой от морозов.

Толщина снежного покрова: минимальная норма

Его слой должен быть не менее 30 сантиметров — тогда растение не промерзнет. Это важный аспект для успешной зимовки.

Также важно, какая погода бывает в зимний период в месте нахождения огорода: если холодный ветер смахивает снег с грядок или температура очень низкая, то укрытие необходимо, так как это может повредить растение.

При комфортной зиме при температуре 10-15 градусов делать это не обязательно, так как клубника перенесет зиму без проблем.

Рекомендации: большинство регионов России

По словам агронома, в большинстве регионов России клубнику следует накрывать, чтобы обеспечить ей защиту от неблагоприятных погодных условий.

В частности, это касается мест, где выпадает мало снега и его слой не превышает 30 сантиметров, так как снег является основным защитным слоем для растения.

Также оградить кусты от внешнего воздействия нужно жителям областей с частыми серьезными морозами и резкими колебаниями температуры. Это поможет защитить растения от промерзания.

Защита от ветра: дополнительные меры

От ветра клубнике тоже нужна защита, так как ветер может привести к вымерзанию. Это важно для хорошего урожая.

Ксения Давыдова рекомендует укрывать кусты натуральными материалами — хвоей, соломой, торфом, либо покупными средствами, в зависимости от ситуации.

Натуральные материалы обеспечивают хорошую защиту и позволяют создать благоприятный микроклимат для растений.

Покупные средства также являются хорошим вариантом для укрытия, предлагая удобство и простоту использования.

Последствия заморозков: мелкие и неправильной формы ягоды

Если заморозить клубнику, то летом она даст мало ягод, которые будут мелкими и неправильной формы, так как зачатки цветочных почек повредил холод. Это приведет к ухудшению урожая.

Правильное укрытие клубники на зиму является важным фактором для получения хорошего урожая в следующем сезоне.

Интересные факты о клубнике:

Клубника не является ягодой с ботанической точки зрения, а относится к ложным ягодам.
Клубника — это многолетнее растение, которое может плодоносить несколько лет.
Самая большая клубника в мире весила более 250 граммов.
Клубника богата витамином С и антиоксидантами.

Укрытие клубники на зиму — важный аспект ухода за этими ягодными кустами. Соблюдение рекомендаций агронома Ксении Давыдовой поможет защитить растения от неблагоприятных погодных условий и получить хороший урожай в следующем сезоне.

