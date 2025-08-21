Морозный детектив: как резкие перепады температур убивают ваши цветочные почки — лайфхак от ведущего агронома
После сбора урожая перед садоводами встает вопрос о подготовке клубники к зиме. Эксперты расходятся во мнениях, стоит ли укрывать эти ягодные кусты. Агроном Ксения Давыдова внесла ясность в этот вопрос.
Эксперт обратила внимание, что подготовка к зиме клубники зависит от региона. Это является определяющим фактором, который необходимо учитывать.
В тех краях, где зимы снежные, ягодные кусты можно не накрывать, так как их защитит от холода снежный покров. Снег является отличной защитой от морозов.
Толщина снежного покрова: минимальная норма
Его слой должен быть не менее 30 сантиметров — тогда растение не промерзнет. Это важный аспект для успешной зимовки.
Также важно, какая погода бывает в зимний период в месте нахождения огорода: если холодный ветер смахивает снег с грядок или температура очень низкая, то укрытие необходимо, так как это может повредить растение.
При комфортной зиме при температуре 10-15 градусов делать это не обязательно, так как клубника перенесет зиму без проблем.
Рекомендации: большинство регионов России
По словам агронома, в большинстве регионов России клубнику следует накрывать, чтобы обеспечить ей защиту от неблагоприятных погодных условий.
В частности, это касается мест, где выпадает мало снега и его слой не превышает 30 сантиметров, так как снег является основным защитным слоем для растения.
Также оградить кусты от внешнего воздействия нужно жителям областей с частыми серьезными морозами и резкими колебаниями температуры. Это поможет защитить растения от промерзания.
Защита от ветра: дополнительные меры
От ветра клубнике тоже нужна защита, так как ветер может привести к вымерзанию. Это важно для хорошего урожая.
Ксения Давыдова рекомендует укрывать кусты натуральными материалами — хвоей, соломой, торфом, либо покупными средствами, в зависимости от ситуации.
Натуральные материалы обеспечивают хорошую защиту и позволяют создать благоприятный микроклимат для растений.
Покупные средства также являются хорошим вариантом для укрытия, предлагая удобство и простоту использования.
Последствия заморозков: мелкие и неправильной формы ягоды
Если заморозить клубнику, то летом она даст мало ягод, которые будут мелкими и неправильной формы, так как зачатки цветочных почек повредил холод. Это приведет к ухудшению урожая.
Правильное укрытие клубники на зиму является важным фактором для получения хорошего урожая в следующем сезоне.
Интересные факты о клубнике:
Клубника не является ягодой с ботанической точки зрения, а относится к ложным ягодам.
Клубника — это многолетнее растение, которое может плодоносить несколько лет.
Самая большая клубника в мире весила более 250 граммов.
Клубника богата витамином С и антиоксидантами.
Укрытие клубники на зиму — важный аспект ухода за этими ягодными кустами. Соблюдение рекомендаций агронома Ксении Давыдовой поможет защитить растения от неблагоприятных погодных условий и получить хороший урожай в следующем сезоне.
