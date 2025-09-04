Клубника засыпает под одеялом компоста: хитрость для богатого урожая

Подготовка клубники к зиме — задача, от которой напрямую зависит будущий урожай. Но сделать её можно без лишних усилий, если воспользоваться простыми приёмами, проверенными садоводами. Немного внимания осенью — и весной грядка встретит вас здоровыми и сильными кустами.

Зачем готовить клубнику заранее

Клубника закладывает цветочные почки ещё в конце лета — именно они обеспечат урожай следующего года. Поэтому важно помочь растениям набраться сил и пережить холодное время без потерь. Укрытие и подкормка в этот период играют ключевую роль.

Уборка грядки и обрезка листьев

Первый шаг — очистить грядку от сорняков. Крупные растения-конкуренты забирают влагу и питательные вещества, поэтому их нужно удалить. Главное — не повреждать корневую систему клубники, так как она залегает очень близко к поверхности.

Затем переходят к обрезке. Старые и больные листья аккуратно срезают садовыми ножницами. Молодую зелень лучше оставить: она продолжит работать на фотосинтез и защитит кусты до холодов.

Влага — основа зимостойкости

Перед тем как укрывать грядку, землю нужно хорошо увлажнить. Влага помогает корням усвоить питательные вещества и создаёт оптимальные условия для мульчирования. Особенно важно провести влагозарядковый полив в конце осени, чтобы корни не страдали от пересыхания в морозы.

Компост как универсальное укрытие

Самый простой и эффективный способ защиты — мульчирование перепревшим компостом или перегноем. Его равномерно раскладывают вокруг кустов слоем 5-7 см. Важно следить, чтобы сердцевина растения оставалась открытой — при засыпке точка роста может загнить.

Такое укрытие работает сразу в нескольких направлениях:

защищает корни от перепадов температур и зимних ветров;

медленно отдаёт полезные вещества к весне;

сохраняет влагу в почве;

подавляет рост сорняков.

И всё это без лишних затрат сил и времени — достаточно одного вечера.

Подкормка без азота

Если после плодоношения вы не вносили удобрений, осень — подходящий момент. Используют калийно-фосфорные комплексы с минимальным содержанием азота. Эти элементы укрепляют корни и повышают устойчивость растений к морозам, не провоцируя рост зелёной массы.

Немного уборки, полив и слой компоста — вот и вся работа, которая гарантирует клубнике комфортную зимовку. Весной такие кусты порадуют густой листвой и богатым цветением, а значит, и сладкими ягодами.