Клубника
Клубника
© commons.wikimedia.org by Maksim is licensed under CC BY-SA 3.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:17

Томская клубника переживает зиму не сама: спасает неожиданный приём

Укрытие клубники в Томской области в октябре необходимо из-за морозов

Клубника в Томской области — культура любимая, но не самая простая для зимовки. Климат здесь резко континентальный: снег ложится рано, морозы бывают уже в октябре, а весной не исключены возвратные холода. Всё это делает грамотное укрытие грядок не прихотью, а настоящей необходимостью.

Почему укрытие особенно важно в Томской области

В отличие от южных регионов, где клубника иногда зимует "под открытым небом", в Томской области она без защиты почти гарантированно вымерзает. Снежный покров, конечно, помогает, но в последние годы погода стала непредсказуемой: то оттепели сменяются сильными морозами, то зима приходит поздно и задерживается до конца апреля. Именно такие качели и губят растения.

Когда укрывать клубнику

Главная ошибка новичков — спешить. Если укрыть кусты слишком рано, они могут сопреть под слоем материала или начать преждевременно развиваться. Оптимальное время для Томской области — вторая половина октября. К этому моменту температура обычно стабильно держится около -3…-5 градусов, земля немного подмораживается, но ещё не скована ледяной коркой.

Чем укрыть грядки

Традиционные материалы для региона:

  • лапник — отлично задерживает снег и создаёт воздушную прослойку;
  • солома или сухие листья — дешёвый и доступный вариант, но может привлекать мышей;
  • агроволокно (спанбонд) — современный способ, который позволяет воздуху проходить, но защищает от промерзания;
  • опилки или торф — часто используют в деревнях, где под рукой нет покупных материалов.

Часто садоводы комбинируют укрытия: например, кладут лапник, а сверху фиксируют агроволокном. Такой "бутерброд" отлично справляется с морозами до -35.

Что делать с молодыми посадками

Кусты, посаженные в августе-сентябре, в Томской области особенно уязвимы. У них слабая корневая система, и без хорошего укрытия такие грядки могут погибнуть. Для них используют более толстый слой мульчи и обязательно прикрывают сверху нетканым материалом.

Весенние риски

Здесь важно не только укрыть, но и правильно открыть грядки. В Томской области весна обманчива: днём солнце может прогревать до +10, а ночью температура падает до -8. Поэтому укрытие снимают постепенно: сначала приоткрывают днём, а на ночь снова накрывают. Обычно полностью защита убирается в начале мая, когда минует угроза сильных заморозков.

Опыт местных жителей

"У нас в селе снег иногда ложится уже в октябре, а весной тает только к маю. Если не накрыть клубнику лапником, урожая точно не дождёшься", — поделилась жительница Томской области Анна Кузнецова.

Именно такой подход отражает специфику региона: рассчитывать только на снег небезопасно, нужно обязательно продумывать дополнительную защиту.

Для Томской области укрытие клубники — обязательная мера, без которой растения не переживут долгую и суровую зиму. Выбирать материал нужно исходя из доступности, но главное — укрывать в срок и не забывать вовремя открывать весной. Такой простой алгоритм позволит ежегодно собирать сладкие и крупные ягоды даже в условиях сибирского климата.

