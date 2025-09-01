Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клубника на грядке
Клубника на грядке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:34

Не укрытия и не плёнка: вот простой способ защитить клубнику от мороза

Слой компоста помогает клубнике успешно перезимовать

Клубника — культура, которая требует заботы не только весной и летом, но и в конце сезона. От того, как правильно подготовить грядки к зиме, зависит будущий урожай: именно осенью закладываются цветочные почки. Есть способ, который не займёт много времени и сил, но поможет растениям легко пережить морозы.

Секрет ленивых садоводов

Главная хитрость заключается в использовании компоста. Всего один вечер работы — и клубника будет надёжно защищена до весны. В этот период органика работает максимально эффективно: она согревает, питает и сохраняет влагу.

С чего начать

После сбора последних ягод нужно очистить грядку. Крупные сорняки аккуратно удаляют, но без фанатизма, чтобы не задеть поверхностные корни.

Старые, больные или повреждённые листья обрезают садовыми ножницами. Здоровые молодые листочки оставляют — они нужны для фотосинтеза и служат естественным щитом от холода.

Если почва пересохла, грядку хорошо поливают. Влага поможет мульче быстрее "осесть" и создать комфорт для корней.

Компост как защита

На влажную землю вокруг каждого куста насыпают перегной или перепревший компост. Слой должен быть не менее 5-7 см. Главное — не засыпать сердечко куста, чтобы точка роста не начала преть.

Такое покрытие работает сразу в нескольких направлениях:
• медленно отдаёт питательные вещества;
• защищает корни от морозов и ветра;
• удерживает влагу;
• подавляет рост сорняков.

Дополнительные меры

Если осенью удобрения не вносились, самое время подкормить клубнику фосфорно-калийным комплексом. Азотные препараты лучше отложить: они стимулируют рост, который в предзимний период нежелателен.

Перед наступлением холодов полезен влагозарядный полив. Он укрепит корневую систему и повысит устойчивость растений к морозам.

Результат весной

Засыпанная компостом клубника хорошо переносит даже суровые зимы. Весной кусты быстро трогаются в рост, радуя яркой листвой и обильным цветением. Такой метод прост, доступен и подходит тем, кто не хочет тратить много времени на сложные агротехнические приёмы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему слои опилок и травы спасают компост от азотного голодания сегодня в 14:18

Секрет компостной кучи: как превратить опилки в золото для грядок — садоводы в восторге

Раскрываем секрет компоста с опилками: как избежать дефицита азота, выбрать правильную древесину и ускорить разложение в 3 раза с помощью биопрепаратов. Идеальная почва за сезон!

Читать полностью » Топ-3 способа защиты растений от жары: сохраните здоровье сада – эффективные советы сегодня в 13:19

Растения в обмороке от жары: вот что нужно сделать – экстренная помощь урожаю

Как спасти растения от изнуряющей жары? Обильный полив, притенение, мульчирование и другие эффективные методы защиты. Узнайте, как уберечь урожай.

Читать полностью » Ошибки при хранении моркови сокращают срок годности урожая до весны сегодня в 13:15

Одно неверное движение при уборке — и морковь сгниёт до зимы

Одна ошибка при подготовке урожая стоила тысячи рублей и всей зимней моркови. Но теперь вы узнаете систему, которая сохраняет корнеплоды до весны.

Читать полностью » Парафиновые свечи защитят теплицы от заморозков — эксперты раскрыли нормы расхода сегодня в 12:18

1 свеча на квадратный метр — и мороз не страшен: революционный лайфхак для владельцев теплиц

Парафиновые свечи — неожиданное решение для защиты теплиц от ночных заморозков. Всего 1 свеча на м² обеспечивает 4-5 часов тепла, спасая растения без затрат на дорогое оборудование. Эко-метод проверен веками!

Читать полностью » В Мордовии садоводы используют плёнку, мульчу и дымление для защиты культур от похолодания сегодня в 12:08

Один промах — и весь сезон насмарку: неожиданный враг мордовских огородов в сентябре

Осень в Мордовии приносит неожиданные морозы, и садоводы ищут способы спасти урожай. Есть простые приёмы, которые помогут сохранить растения дольше.

Читать полностью » В Кемеровской области осенью газон подкармливают калием и фосфором для защиты от морозов сегодня в 11:49

Газон в Кемеровской области требует этого ухода осенью: весной результат поразит

Осень в Кемеровской области — время решающих шагов для газона. Если вовремя выполнить несколько простых действий, весной он удивит вас сочной зеленью.

Читать полностью » Эксперимент подтвердил: рыбные отходы под кустами смородины дают ошеломительный эффект сегодня в 11:18

Не выкидывайте головы рыбы: гениальный лайфхак для удвоения урожая смородины

Открыт необычный способ увеличить урожай смородины в 2 раза с помощью рыбных отходов. Головы, кости и чешуя становятся мощным источником фосфора и микроэлементов для кустов. Рецепт проверен веками!

Читать полностью » Глиняная болтушка для растений: как приготовить и применять в жару – рекомендации садоводов сегодня в 10:18

Чудо-средство под ногами: как обычная глина возвращает жизнь растениям за несколько часов

Как спасти увядшие растения в жару без химии? Уникальный метод с глиняным раствором восстановит тургор за сутки. Минералы, защита корней и проверенные рецепты от садоводов.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Двое заключенных, обвиняемых в подготовке теракта, сбежали из СИЗО №1 Екатеринбурга
Авто и мото

Mercedes прекратит выпуск седана и кроссовера EQE к 2026 году — Autocar
Наука и технологии

Археологи нашли древнейшее земледельческое поселение на Гёкчеаде 6800 года до н.э.
Спорт и фитнес

Сэмюэл Чан: какие упражнения с лентой эффективнее подъёмов на носки
Красота и здоровье

Юбка в стиле бохо стала главным элементом женского гардероба в 2025 году
Культура и шоу-бизнес

Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в новом сериале HBO о Гарри Поттере
Красота и здоровье

Избыток подсолнечного масла после 50 лет повышает риск воспалений и сердечных болезней
СЗФО

Череповец парализовало из-за селевого потока и ливня, выпавшего 67% месячной нормы осадков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru