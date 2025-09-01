Не укрытия и не плёнка: вот простой способ защитить клубнику от мороза

Клубника — культура, которая требует заботы не только весной и летом, но и в конце сезона. От того, как правильно подготовить грядки к зиме, зависит будущий урожай: именно осенью закладываются цветочные почки. Есть способ, который не займёт много времени и сил, но поможет растениям легко пережить морозы.

Секрет ленивых садоводов

Главная хитрость заключается в использовании компоста. Всего один вечер работы — и клубника будет надёжно защищена до весны. В этот период органика работает максимально эффективно: она согревает, питает и сохраняет влагу.

С чего начать

После сбора последних ягод нужно очистить грядку. Крупные сорняки аккуратно удаляют, но без фанатизма, чтобы не задеть поверхностные корни.

Старые, больные или повреждённые листья обрезают садовыми ножницами. Здоровые молодые листочки оставляют — они нужны для фотосинтеза и служат естественным щитом от холода.

Если почва пересохла, грядку хорошо поливают. Влага поможет мульче быстрее "осесть" и создать комфорт для корней.

Компост как защита

На влажную землю вокруг каждого куста насыпают перегной или перепревший компост. Слой должен быть не менее 5-7 см. Главное — не засыпать сердечко куста, чтобы точка роста не начала преть.

Такое покрытие работает сразу в нескольких направлениях:

• медленно отдаёт питательные вещества;

• защищает корни от морозов и ветра;

• удерживает влагу;

• подавляет рост сорняков.

Дополнительные меры

Если осенью удобрения не вносились, самое время подкормить клубнику фосфорно-калийным комплексом. Азотные препараты лучше отложить: они стимулируют рост, который в предзимний период нежелателен.

Перед наступлением холодов полезен влагозарядный полив. Он укрепит корневую систему и повысит устойчивость растений к морозам.

Результат весной

Засыпанная компостом клубника хорошо переносит даже суровые зимы. Весной кусты быстро трогаются в рост, радуя яркой листвой и обильным цветением. Такой метод прост, доступен и подходит тем, кто не хочет тратить много времени на сложные агротехнические приёмы.